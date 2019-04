Dr. Jorge Larrañaga – Precandidato a la Presidencia de la República – Partido Nacional

El precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional, el Senador Jorge Larrañaga, visitó la redacción de EL PUEBLO, y dialogó sobre diversos temas del menú político electoral.

¿Le preocupa el país que recibirá en caso de ser Presidente de la República?

El ser Presidente no es tanto lo que me preocupa; me preocupa más la situación del país. El próximo gobierno va a recibir una hipoteca. Y es la hipoteca de haber desperdiciado la bonanza, de haberla tirado, con administraciones de gobiernos muy malas, tanto en el Estado central, como en las empresas públicas, y ni hablar en gobiernos departamentales.

Entonces, usted observa que a un gobierno lo tienen que juzgar en función de las políticas más importantes. En lo importante, el Frente Amplio fracasó. Fracasó en la educación, y le doy una cifra sola para argumentar al respecto: si el 50 % de los niños que cursan tercer año no tienen comprensión lectora, estamos hablando de un sistema educativo que fracasó.

Si hablamos de 414 homicidios por año, y más de 29.000 rapiñas, lo cual hace a una rapiña cada 18 minutos; estamos hablando de un fracaso en la seguridad. Si usted habla de ASSE, y todo lo que hemos visto y que ha pasado en la administración; es un fracaso. Y si encima de todo esto, ve la cantidad de empresas en crisis que hay en todo el país, cerrando o amagando a cerrar, empresas emblemáticas, en Salto, en Paysandú, algunas que están volando bajito de lo mal que están, y otras, ya capotaron, cerraron; yo creo que también, hay un fracaso en las políticas de empleo y en la generación de trabajo.

Por lo tanto, el cambio que yo sostengo que hay que dar en el país, es un cambio radical. Esto no se arregla con parches, esto no se arregla con gradualismos, esto no se arregla con políticas claras y contundentes. Vamos a recibir, repito, una hipoteca, pero, vamos a levantar esa hipoteca. Creo y confío en un gobierno de partidos, no de partido. Si nuestro partido gana la instancia electoral, somos plenamente conscientes de que, entre junio y octubre, vamos a tener que buscar un mínimo común denominador con los demás partidos de la oposición, y hablo del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, tentativamente. Y, esto, me parece central, porque, de la misma forma que se nos preguntará a nosotros con quién vamos a gobernar, también, es legítimo preguntarle al Frente Amplio, con quién va a gobernar si obtiene el gobierno sin mayorías parlamentarias a partir del 1º de marzo del año que viene.

Esa es la situación que veo. El país no aguanta, no soporta, un cuarto gobierno del Frente Amplio. El Uruguay necesita, imperiosamente, restablecer el orden, el respeto, los valores y la paz pública, sin la cual, no hay desarrollo económico, ni social, ni humano.

Sin Jorge Larrañaga como candidato presidencial, ¿la iniciativa del plebiscito por la seguridad, tendría andamiento?

Los únicos precandidatos a la presidencia que respaldan esta iniciativa fuimos nosotros, conjuntamente con el precandidato Iafigliola, ambos del Partido Nacional. Ninguno de los restantes precandidatos de ninguno de los partidos, respaldan esta iniciativa. Institucionalmente los partidos no respaldaron nuestra iniciativa. Nosotros fuimos a la gente, conseguimos más de 400.000 firmas, las que están siendo contadas en la Corte Electoral, y, por lo tanto, va a haber plebiscito el último domingo de octubre, conjuntamente con la elección nacional. Hoy, la intención de apoyar ese plebiscito es de por lo menos, 2/3 de la población del país. Creo que, además, es un cambio muy fuerte que se da, al propiciar un cambio en la Constitución Nacional. Dentro de nuestro partido, el sector mayoritario ha estado en contra. Y lo digo porque, si bien no ha criticado la reforma, primero, no aceptó que sus adherentes firmaran, y, después que la gente se expresó, tampoco hubo un pronunciamiento favorable. Entonces, ahí tenemos una diferencia muy importante sobre el tema, con el sector del Dr. Lacalle Pou y el nuestro.

Eso también es lo que va a estar en juego en la elección interna. Nosotros pretendemos ser el candidato único a la Presidencia de la República, pretendemos, y vamos a seguir en cualquier escenario respaldando la reforma constitucional, y, más allá de los pronunciamientos de los precandidatos de los partidos y de los esquemas partidarios, vamos a ir a la gente, para lograr que la misma respalde esta iniciativa que, consideramos es positiva para el país.

¿La previsión social o el manejo de la misma, son algunas de las grandes causantes del déficit fiscal que padece el Uruguay?

Un poco de las dos cosas. Es real. Tenemos que propiciar modificaciones al sistema que no perjudiquen los derechos adquiridos, que premie el retiro más alejado de la fecha jubilatoria, y que obtenga un amplísimo consenso. Y usted me dirá que eso termina siendo un pelotazo para adelante; y mire, yo le estoy diciendo la verdad. Si partimos de la base de que vamos a tener un gobierno sin mayorías parlamentarias, esto forma parte de un paquete en donde tendremos que impulsar una política de estado.

¿Perdimos tiempo al no plegarnos a países que apuestan a la Alianza del Pacífico?

No nos preocupa porque creo que hay que ir hacia una política de estado. Creo que en el próximo gobierno vamos a tener ministros de los otros partidos, y, como tengo buenas relaciones con los líderes, creo que obtendremos las mayorías necesarias. En este tema, también, hay que llevar adelante una política de estado, donde, no nos amputemos de ante mano, juntarnos con quien sea para colocar nuestros productos y llevar adelante una política de integración al mundo. Nosotros tenemos que recorrer un camino con una política internacional inteligente, y no sobre la base de los prejuicios ideológicos con que el Frente se ha manejado durante 15 años. Fíjese que, la peor decrepitud de un gobierno, es tener que defender una dictadura como lo está haciendo el gobierno de Vázquez, con Maduro. La reformulación del Mercosur es un tema a analizar, la reorientación comercial y nuestra disposición de ser enclave Atlántico del Pacífico, para poder proyectarnos al mundo, donde, no podemos negarnos a tener una mayor relación de todo tipo con el mundo.

Entrevista Dr. Adrián Báez