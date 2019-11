Fórmula Lacalle Pou – Argimón, realizó el cierre de campaña en Plaza Artigas

Con un multitudinario acto en Plaza Artigas la formula Lacalle- Argimón

cerró su campaña en nuestro departamento en la noche de ayer.

En la primera fila se encontraban los principales referentes políticos de la coalición multicolor.

En la noche de ayer, una Plaza Artigas repleta de militantes de los partidos que conforman el acuerdo del eventual gobierno de coalición en caso de ganarse las elecciones el próximo 24 de noviembre, dio una importante muestra de unidad y compromiso para lograr el objetivo.

Banderas y dirigentes del Partido Nacional, Colorado, Independiente, de la Gente y Cabildo Abierto, pero, sobre todo, la bandera de Uruguay, fueron el escenario perfecto del acto de cierre de campaña de la fórmula Lacalle Pou – Argimón.

DISCURSO

“El mensaje del 27 de octubre de la ciudadanía, es de una fortaleza única. A todas las banderas que están acá, nos puso a examen. Nos dijo: quiero un cambio. El Uruguay necesita un cambio, es sano para la democracia. Vamos a ver si le sacudimos la modorra a los gobernantes de turno que ya desensillaron. Pero no les dijo: el cambio es en las manos del Partido Nacional, ni solo del Partido Colorado, ni solo del Partido Independiente, ni solo del Partido de la Gente, ni solo de Cabildo Abierto. Al revés. Nos dijo: el cambio tiene que ser plural. Ya no es de una verdad única y si no compartís mi verdad te tildo de facho, de oligarca y te critico en todos lados”.

“Hay tierra fértil para los acuerdos. Yo quiero dedicarme a que los uruguayos, en cualquier rincón del país, sientan que su gobierno los quiere, los respeta, los cuida. Y que ahí va a estar para generar paz social. Un gobierno multicolor que no pierda la dignidad internacional abrazándose a dictadores y violadores de los derechos humanos”.

“Yo quiero que los uruguayos sean un gran controlador de sus gobernantes. Les quiero pedir a mis compañeros dedicarle los mejores 5 años de sus vida, para que el país se ponga de pie, levante la frente y se eche a andar”.

“Es como que al país lo inundó la libertad. La tranquilidad de pensar como pensamos. ¡Arriba el Uruguay! ¡Arriba el Uruguay! Los blancos, los colorados el Partido Independiente, el Partido de la Gente, Cabildo Abierto y los frentistas, también. ¡Arriba el Uruguay! Más que nunca”.

“COMPROMISO POR EL PAÍS” SEGURIDAD

Aquí se plantea “declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República”.

“Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país, utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado”, agrega el documento, así como “recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias”.

EDUCACIÓN

Se propone “fortalecer el Ministerio de Educación y Cultura” y “los centros educativos”.

“Reformar los estatutos del personal docente y no docente de ANEP, respetando los derechos adquiridos de los funcionarios actuales” y crear un “plan nacional de construcción de escuelas y liceos en zonas vulnerables”.

En lo estructural se propone la “modificación de la gobernanza de ANEP: sustitución de los actuales consejos desconcentrados por Direcciones Generales unipersonales integradas al CODICEN”.

En este sentido, “los representantes docentes se mantendrán en el CODICEN, con voz y sin voto”.

Además plantea “un plan nacional de fortalecimiento de la profesión docente, que incluya un sistema de formación universitaria con un marco común y diversidad de instituciones formadoras”.

PROTECCIÓN SOCIAL

“Reorganizar y redefinir las estrategias de acción del MIDES, reduciendo la burocracia y la discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas sociales y coordinando acciones con otras dependencias del Estado, con los gobiernos departamentales, con las familias y con la propia sociedad”, dice el primer punto en esta área.

“Dar prioridad a la primera infancia”, “reformular las Asignaciones Familiares y otras formas de transferencia monetaria”, y “revisar y rediseñar los mecanismos de adopción, promoviendo un acortamiento de procesos en un marco de garantías adecuadas para todas las partes”.

PAÍS PRODUCTIVO

Aquí se plantea “utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad”. En esta línea se agrega la “importación de combustibles refinados, y flexibilizar la cadena de distribución”.

Además propone “modificar la política tributaria del agro, que debe estar basada en la renta como ocurre en los demás sectores de la economía”.

También se planea “elaborar y poner en práctica de un programa de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, con visión logística y territorial”, y “eliminar la obligación financiera”. En este caso se agrega que “la promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera”.

INSERCIÓN INTERNACIONAL

Aquí se plantea “fortalecer la diplomacia comercial”, con “una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos”.

También se habla de “trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros”.

En esa línea está “impulsar nuevos acuerdos comerciales, especialmente con los principales países del Sudeste asiático”.