Luis Ignacio Bordaberry fue jurado de calificación de la raza Hereford. Al finalizar la misma comentó que le gustó la muestra, si bien fue muy difícil porque “Salto no perdona”, dijo que las preparaciones y la calidad es muy pareja, se compite muy fuerte en esta pista, “y la evaluación entre datos subjetivos y objetivos y el hacer balance de ambos, fue el método para sacar los animales adelante, lo cual costó mucho porque había muy buenos ejemplares.

Bordaberry comentó que le gustaron las filas finales porque podían mostrar lo que estaba buscando en la mañana; biotipo, conformación, biotipo carnicero, y a eso un paquete de EPD que lo acompañara. Así es que salieron en el campo, un brete muy preparado y eso es lo que hay que balancear, cuando hay lotes muy preparados y otros no tanto y en este caso hay que balancear defectos, EPDs, pero le tocó ganar a un brete muy parejo, muy bueno y cuando sale el Copa de Honor, no fue de ese brete, sino de otro que no estaba tan preparado, pero sí tenía virtudes y ahí era lo difícil donde había que evaluar, tenía un paquete de EPDs interesantes, el toro era muy interesante, el biotipo de animal, Hereford es una raza británica de carne y no nos podemos olvidar de eso, nos gusta ver los toros desde atrás hacia adelante, y ahí ganó un toro mocho que era muy correcto en todas sus medidas y abundante en lo que a carne se refería aunque la preparación no fuera la del otro.

El tercer mejor toro de brete, fue un ternero, y “ahí quedaban los tres toros que a la tribuna se le podía decir; esto es lo que estamos buscando: conformación, biotipo, y un paquete de EPD que los acompañaran”.

LOTES DE CAMPO

Lote especial Polled Hereford Puro de Origen: Brete 16 de La Magdalena

Mejor toro: Tat. 866 del Brete 16

Lote Campeón Machos PI Brete 14 de Alejandra Parietti Henderson

Reservado lote campeón: Brete 6 de Alejandra Parietti Henderson

Tercer Mejor Lote: Pingo Viejo

Copa de Honor: Tat. 8672 del lote 10 de La Magdalena

Segundo mejor macho: Tat. 6000 del Brete 14 de Alejandra Parietti

Tercer Mejor Macho: Brete 6134 del Brete 6 de Alejandra Parietti

INDIVIDUALES

Respecto a la calificación de animales de bozal, donde en algunos casos entraron bretes a uno, y no tenían tanta competencia para comparar, sin embargo cuando entran al campeón supremo, el Gran Campeón mocho de bozal, el Gran Campeón astado de Bozal y el Copa de Honor, gana un ternero astado de bozal que no había tenido competencia que “habló solo y resumía todo lo que pasó esta mañana, tenía un muy lindo tipo, quizás no tan sensual , aveces uno se va a los toros lindos y el ternero no era lindo; era bueno”. Añadió que tenía un balance delantero-trasero donde el trasero era más importante, tenía costilla, pigmento, biotipo carnicero, muy nuevo, pesaba bien y tiene un excelente paquete de datos, por lo que joven y todo no hubo quien le ganara; entró solo a la pista y cuando tuvo que competir con los más grandes les ganó”.

VEREDICTOS

Gran Campeón Hereford: Campeón ternero mayor: Brete 44 de La Magdalena de Los Tordos

Gran Campeona Hereford: Campeona vaquillona mayor: Brete 45 de La Magdalena

Gran Campeona Polled Hereford: Campeona vaquillona mayor: Brete 57 de Alejandra Parietti Henderson

Reservada Gran Campeona Polled Hereford: Campeona vaquillona Brete 55 de Pedro Martín Salto

Gran Campeón Polled Hereford: Campeón Junior: Brete 49 de Alejandra Parietti

Reservado Gran Campeón: Campeón dos años menor: Brete 51 de Vasco Pampeano- Cabaña San Rafael