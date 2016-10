Los días 22 y 23 de octubre se realizará el Campeonato Nacional de Pista en el velódromo de Mercedes (Soriano), la actividad está programada para las categorías Sub 23, Elite y Máster.

En tanto que el Campeonato Nacional de Ruta y Crono se llevará a cabo los días 4 y 5 de febrero de 2017 en Melo (Cerro Largo).

UCI: NUEVOS EQUIPOS Y OTROS QUE SE BAJAN

La Unión Ciclista Internacional (UCI) reveló el listado de equipos que han solicitado la licencia World Tour y Por Continental para 2017. Las novedades se centran, principalmente, en la segunda división, donde desaparecen el Team Roth suizo y el Team Stölting alemán y surgen tres nuevos aspirantes.

Allí, emergen tres estructuras: el Aqua Blue Sport, el Wallonie Bruxelles y el Manzana Postobón colombiano. En el primer caso, se trata del proyecto del multimillonario Rick Delaney, magnate irlandés que ya confirmó cuatro fichajes de su tierra: Lars Peter Nordhaug (Sky), Conor Dunne (JLT Condor), Matt Brammeier (Dimension Data) y Martyn Irvine.

En lo que al Wallonie-Bruxelles refiere, apuntan a dar un salto luego de seis temporadas seguidas en Continental con más o menos éxito. De concretarse, sería el tercer equipo belga en la categoría junto al Wanty-Groupe Gobert y el Topsport Vlaanderen, usualmente, canteras de las formaciones World Tour de la zona.

EL TOUR DE SAN LUIS 2017 EN DUDA

Tras una década de crecimiento constante, el ya famoso Tour de San Luis está en riesgo de no disputarse en 2017, el gobernador Alberto Rodríguez Saá no vería con buenos ojos la importante erogación de dinero necesaria para salir adelante y tiene decidido suspender la prueba.

Ya en diciembre de 2015, poco después de haber asumido en su cargo, Rodríguez Saá (creador del Tour allá por 2007), alertó sobre las cuentas en rojo de la provincia y puso el ojo sobre la cita ciclística.

Es que la misma insume montos millonarios, motivo por el que el dirigente hizo reiterados pronunciamientos en pos de conseguir patrocinadores privados. Por ahora no hay nada oficial pero se viene manejando esta chance.