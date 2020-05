Ramón Romero. El DT. Y desde la espera también, mientras un

pensamiento se manda de cuerpo y alma en la cancha del futuro

«No tengo dudas que hubo clubes que gastaron más dinero que Ferro para reforzarse y que si el campeonato se juega, llegarán en condiciones de respuesta».

-Pero no podrás desconocer que Ferro y Universitario, siempre tienen más fichas para jugar. O que de repente están un escalón arriba de varios. Hasta los rivales lo admiten.

«Soy de los que pienso que el campeonato salteño, no solo es Ferro y Universitario. No limitaría la posibilidad de ser campeón a solamente dos equipos».

-Pero ahí está planteada la historia de estos últimos años.

«En este año algo puede cambiar. Ya en la temporada pasada, nos costó a los dos, aunque finalmente llegamos a la definición. Pero ahora, hay equipos que no descartaría».

-Con franqueza, ¿pensás tanto en la vuelta del fútbol, o alguna resignación es concreta?

«Lo que pasa es que todos estamos en la misma. Hablamos de incertidumbre, de no saber que será posible y en qué momento. Cómo se jugará el Campeonato Salteño y qué tipo de liguilla tendremos o no. Uno puede pensar, estimar, pero sin base, sin seguridad ninguna. Que se tenga la ilusión de jugar es una cosa, pero que terminamos preguntando y sin tener respuesta, eso también es verdad. No se puede planificar nada, por eso de la seguridad que nadie tiene».

*********

DESDE LA ANSIEDAD AL EQUILIBRIO

-Al fin de cuentas, ¿vos cómo la pasas?

«No oculto que en lo personal, me benefició este paréntesis. Venía recargado y uno necesita de un tiempo para recuperar la energía. Ahora es otra la etapa, la de la espera».

-¿Control de ansiedad o el uso de razón por sobre todo?

«Si hemos tenido que parar, por algo es. Aparece la ansiedad, pero medida. Esto no depende de nosotros. Se por ejemplo que algunos jugadores de Ferro Carril han desarrollado algún tipo de actividad. Es una manera de no empezar de cero. Por lo menos algo».

-Como Director Técnico de Ferro Carril, ¿qué tipo de actitud frente a ellos y al club?

«Quedamos deslindados hasta que volvamos. La Comisión Directiva planteó una resolución concreta. Si no hay determinadas garantías, no vamos a juntarnos para entrenar».

—Por lo tanto, el equilibrio.

«Que es lo contrario a la ansiedad, ¿de acuerdo?. No soy de los que todos los días anda haciendo cálculo. Porque realmente no tiene sentido».

-En Ferro Carril se plantea la misma situación que en Universitario. De tres campeonatos que figuraban en el calendario se quedan con uno. ¿Qué impacto en lo emocional?

«En la expectativa que cada uno tenía y ahora se perdió. Claro que se sufre una especie de desmotivación. De tres torneos, a terminar en uno, pero que además tenes dudas sobre si se disputa o no, es lógico que el estímulo sea menor. Sobre todo porque se había conformado un plantel para afrontar una triple disputa».

-Con Ferro Carril, después de todo, la exigencia nunca falta.

«Nosotros bien que lo sabemos. Pero necesitamos alguna seguridad de jugar. Es una seguridad que no tenemos. Entonces, ¿qué planificación es posible? Cuando uno depende del otro, la paciencia de esperar. No queda otra».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-