Buenos Aires, 27 dic (EFE).- Productores agropecuarios argentinos marcharon este viernes con sus tractores en varios lugares del país para protestar contra la imposición de mayores impuestos a la exportación que prevé la nueva Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del nuevo Gobierno de Alberto Fernández.

Fuentes de las entidades de producción dijeron a Efe que se trata de «expresiones espontáneas» realizadas por empresarios autoconvocados, que realizaron los llamados «tractorazos» en lugares como Rosario (Santa Fe, centro este), y Bell Ville, en la provincia de Córdoba (centro).

Las manifestaciones consistieron en tractores que formaron en fila por las carreteras, muchos de ellos decorados con banderas argentinas y lemas en favor del sector.

En Rosario, el «tractorazo» llegó hasta el emblemático Monumento Nacional a la Bandera, donde se detuvieron decenas de estos vehículos.

La Ley de Solidaridad tiene al sector como uno de los más afectados, ya que permite al Ejecutivo imponer una tasa hasta del 33 % a las exportaciones de soja, el principal cultivo de Argentina y uno de sus mayores productos de exportación.

Las cuatro patronales agrarias, que ya en 2008 protagonizaron un severo conflicto con el entonces gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), hoy vicepresidenta, por las retenciones, se oponen al aumento de impuestos y advierten que la medida dañará particularmente los ingresos de los pequeños agricultores.

Sin embargo, las patronales, agrupadas en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, comúnmente llamada Mesa del Enlace, siguen «apostando al diálogo», según las mismas fuentes.

Eso sí, hoy no acuden a una reunión celebrada por Fernández para firmar un documento de compromiso por la solidaridad al considerar que la convocatoria es «precipitada» y que, al haber conocido el texto en la mañana del viernes, no tuvieron tiempo de tratarlo con sus respectivos consejos de administración.

En un comunicado de la Mesa -formada por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina-, indicaron además que ese tipo de reuniones deben hacerse «respetando los naturales tiempos institucionales».

El pasado lunes, las patronales se reunieron con Fernández y pidieron al Gobierno que se apliquen menores tributos o se compense a los pequeños productores y que los derechos de exportación no superen el 30 % para la soja y el 12 % para el resto de los productos agropecuarios.