No se trata de establecer cronologías, razones, cuestionamientos, verdades o penumbras en torno a lo sucedido en las últimas horas a nivel del básquetbol salteño. Todo a partir del reclamo de Nacional, por la presunta inhabilitación de un jugador de Universitrario.

El tercer partido de la serie final, pactado para el sábado pasado a la noche, hasta que en el transcurrir de ese día, el volcán fue entrando en erupción. La consecuencia acaso impensada para quienes sienten apego y pasión por el básquetbol: suspensión de la actividad y la renuncia en bloque de quienes ejercían el mando desde el Cuerpo de Neutrales de la Liga.

Después de una temporada y cuando Universitario y Nacional avistaban el final de la disputa, el derrumbe.

La pelota herida. Los tableros silenciados. ¿Se asemejó a un caldo de cultivo para tanto absurdo?

MUCHO MÁS ALLÁ….

Seguramente que en las ediciones venideras, EL PUEBLO, ahondará en la problemática ahora vigente y sobre todo, pautar desde la hipótesis el tiempo que vendrá. Eso será otra historia.

Pero ahora como conclusión el hecho es uno y debiésemos todos coincidir: el caos en el básquetbol es una cachetada para el deporte salteño en su conjunto.

Hiere la imagen del deporte en su conjunto.

Otras disciplinas, no podrán permanecer al margen de esta situación que ensombrece a un básquetbol, que según cuenta la historia con soberana fidelidad, es quien más logros le sumó al deporte salteño. Pero además, plantea inexorablemente otra cuestión puntual transformada en pregunta: ¿sobre qué bases de acción, argumentos y aptitudes se manejan nuestros dirigentes en el deporte que sea? No solamente en el básquetbol puntualmente ahora, se potencia esa interrogante y tampoco se trata de establecer prejuicios.

Alguien estableció alguna vez: «ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo».

Al fin de cuentas: ¿por qué nos pasan las cosas que a veces nos pasan como deporte, y cómo evitar para que no pasen de futuro? Sucede que la autocrítica, no es una compañera muy fiel que se diga a la hora misma de su ejecución.

CUANDO NO SE SABE QUIÉN ES QUIÉN….

Para el periodismo deportivo, no es fácil misión la de informar con veracidad y certeza, en la medida que quienes DEBEN trasmitir hechos, conceptos, etc, suelen hacerlo a veces en medio de la vacilación, la duda y sobre todo, el doble discurso.

Lo que hoy se dice, mañana se desdice.

Lo que hoy se anuncia, mañana se posterga.

Lo que hoy se asegura, mañana se condena.

Pasa en el fútbol salteño y pasa en otras disciplinas también. Entonces, frente a una determinada situación creada, ¿a qué o a quién se apela? ¡Tantas veces los medios periodísticos concluyen expuestos a lo irrisorio y absurdo, sin tener arte y parte!

De última lo del básquetbol: se anuncia una final para el sábado. Horas después se suspende.

Y sobre todo, cabría preguntarse en la disciplina que fuese: ¿se piensa en el aficionado? ¿Se piensa en el hincha? ¿Se piensa en los jugadores? ¿Se piensa en los partidos anteriores, en tantas horas de prácticas, en tantas ilusiones acumuladas, para que en menos de 24 horas, todo se desplome como castillo de naipes?

Pregunta final: ¿termina cayendo todo, EN UN VACÍO DE SENSIBILIDAD HACIA EL DEPORTE MISMO? Lo acontecido con el básquetbol, NOS DEBIESE CONMOVER A TODOS.

Penoso sería alistarnos en la vereda de enfrente: mirar para otro lado. Sería el clásico gesto de la más ruin y patética indiferencia. Definitivamente.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-