En la Liga Salteña de Fútbol, actualmente el registro de 35 clubes y con un aspecto saliente: la mayoría de ellos dispone de campo de juego propio. De última, el turno de Salto Nuevo, para ir contemplando el objetivo de tantos años, mientras en Progreso las manos no faltan para que su escenario de juego sea parte misma del nuevo orgullo.

Frente a tanta exposición de sedes y canchas, la pregunta asalta: ¿cuál es el capital de cada club? Clubes que incluyen sede, gimnasios y campos de juego.

Algunos también con zona de piscinas, como en el caso de Ferro Carril. Pero con una contrapartida: merma en el número de socios.

En la medida que el efecto de la pandemia tiende a disminuir, desde las instituciones se van planteando objetivos de «recaptura» de quienes dejaron de pagar la cuota, ya sea por recesión económica o porque la suspensión del fútbol malogró la expectativa de no tener el beneficio que supone el ingreso libre a los campos de juego.

Campañas de socios vigentes por San Eugenio y Gladiador, mientras en Salto Nuevo se va reconsiderando esa opción.

El valor de la cuota en los clubes oscila entre los 100 y 200. No más allá de ese monto.

Más que eso: pesa en el bolsillo. Y pesa demasiado.