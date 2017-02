Nos encontramos en febrero, el mes del carnaval. Donde además de que todo el mundo se divierte, mucha gente trabaja para hacer divertir a los demás. En este tiempo cobran vida propia los conjuntos de los distintos géneros carnavaleros, así como también los diferentes personajes que salen a buscar su lugar y espacio en cada escenario o desfile.

Pero lo que es buena cosa, es saber cuánta gente va a verlos, cuánto cuesta concurrir a un espectáculo y cuánto es el promedio de lo que gasta un conjunto o personaje para poder salir a la calle y ser parte de la farándula carnavalera.

Hoy en Detrás de los Números, nos buscamos entre el carnaval comiendo choripanes y tomando el vaso de cerveza, porque el mate lo dejamos para la previa y después, tenemos que amoldarnos con esos alimentos típicos de cualquier festejo de Momo.

Así vemos que en Salto al menos entre 8.000 y 12.000 personas concurren a los distintos eventos que se programan durante el año y que cobran vida en esta época. En este caso, concurren a ver tres desfiles en un mes, con una docena de personajes, carros alegóricos, conjuntos ya sea de samba o de candombe, entre los cuales participan en total unas 2.000 personas.

Para poder asistir pagan una entrada de 40 pesos y luego consumen las comidas clásicas de toda cantina, como choripanes o frankfurters a 60 pesos y un vaso de cerveza o refresco a 40 pesos.

Por otro lado están las caretas, que se venden a un promedio de entre 70 y 120 pesos cada una, y los clásicos algodones o pororó a 50 pesos.

Por lo tanto, cualquier padre con dos hijos a cargo, debe llevar no menos de 500 pesos para que a los suyos no les falte nada y si los hijos son el doble de cantidad, no menos de 1.000 pesos cada uno.

Otro tema es concurrir a ver las murgas en el teatro de verano. Se paga 80 pesos por persona y el consumir algo tiene su costo. Por lo cual, si alguien concurre a ver los espectáculos murgueros, sabe que debe contar con al menos 500 pesos por cabeza, al menos para alimentarse y soportar las largas horas que dura el espectáculo.

El carnaval es la fiesta popular por excelencia, pero de popular tiene su contenido, porque para concurrir a disfrutarlo, el costo muchas veces pasa a ser algo más bien de quien puede pagarlo y no tanto de quien gusta de este tipo de espectáculos.

LOS NÚMEROS:

12.000 personas son las que concurren

2.000 personas participan directamente

80 pesos la entrada a ver las murgas

40 pesos para ir a la avenida del samba

60 pesos un choripán