La Divisional «B» cortando de cuajo. No más preliminarista de la «A»

Unos meses atrás, cuando entonces el delegado de Ceibal, José Luis de los Santos, no se guardó el pensamiento y metió el bombazo de media distancia, «porque desde ya estamos proponiendo separarnos de la «B» el año que viene».

Fue entonces que el presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, trancó la canilla y se aventuró a decir que «todavía es prematuro llegar a una conclusión, si esto de volver a juntarnos valió la pena o no».

De hecho, la delegación de Ceibal no persistió más en el tema.

Pero que el tema quedó latiendo o quemando, no hay demasiada razón para la duda.

Ahora de última en la «B», se unificaron criterios y se bajó la cortina de la duda: en el 2020 y antes que finalice noviembre, de acuerdo a lo que dictan las normas, la decisión consumada.

LA CUESTIÓN CLAVE

Cuando resolvieron de última fusionarse la «A» y la «B», nunca estuvo demasiado claro porque razón alcanzaron ese fin.

Es que no parecieron muy convencidos.

Ahora en la «B» captaron el poder del error manifiesto.

La «B» amarrada a la «A», sin libertad de maniobra posible.

El hecho es que a más de un nivel expreso, las corrientes de interés son opuestas.

Inicio de temporada, adelantar fechas o no entre semana, jugar un certamen con más o con menos fechas.

Las colisiones son permanentes.

¿Cómo articular certámenes en paralelos?

El caso escopeta del fútbol salteño pasa por esta dirección: el no evaluar las razones más gravitantes y perderse malamente en el desconcierto de no saber a ciencia cierta cual es el objetivo.

DE CLAROS Y DE SOMBRAS

Cuando se invocan determinadas realidades del fútbol salteño, la conclusión es esta, porque el vacío de planificación es el que acude a la cita.

Y la cita se vuelve área de vacíos, porque al contenido lo echaron de un portazo.

Que la «B» haya optado por la determinación, alude a una necesidad de la divisional: la de descubrir su propia inocultable realidad.

Pero que lo dejen en claro desde sus tiendas: para qué y porqué.

Pero además, ¿que futuro para clarear entre tas tantas sombras para someter?

Mientras la sensación siempre es una: manda el instinto.

No la razón.

¿Estudios realizados sobre una frustración de la fusión ahora condenada?

Para nada: en el fútbol salteño rige una ley: «a la que te criaste».

Miserable y enlutada ley, porque a veces en ella muere el sueño de la pretendida dignidad.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-