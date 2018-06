CEIBAL 3 – UNIVERSITARIO 1

En los primeros minutos Universitario arrancó mejor, de la mano de Valentín Fornaroli hizo la deferencia con mucha velocidad, con cambio de ritmo y llegadas de peligro.

A los 13´Fornaoli desbordo con velocidad por izquierda, mando el centro, Avalos que ingresaba conectó golpe de cabeza y el balón se fué apenas afuera.

A los 14´se salvó nuevamente Ceibal , Marcelo Menoni sacó un fuerte remate, el balón pegó en un rival, se desvió y se estrelló en el horizontal.

Pero en el mejor momento de Universitario a los 17´ el árbitro marcó un tiro libre favorable a Ceibal, remató Menoni, se le escapó el balón al guardameta Burgardt , apareció Gastón Trindade para meterla adentro, Ceibal abría el marcador y se agrandaba.

A los 27´ cae una pelota en área de Universitario, lo estaban tomando a Menoni, el árbitro bien ubicado marcó la pena maxima, lo remata Menoni, pego en el parante y en el rebote George Do Santos quedó sólo frente a Burgardt le pegó como venía mandando el balón afuera, Universitario se pierde el descuento.

SEGUNDO TIEMPO

Ceibal entró mejor parado, tomó la manija del partido, EL “Monito” Ferreira se vuelve una pesadilla para la defensa “roja”, a los 6´recibe un balón metido en profundidad, gira, Burgardt sale a achicar y Ferreira remata cruzado al palo opuesto marcando el 2 a 0.

Tres minutos después nuevamente Nicolás Ferreira convierte el 3 a 0, en un tiro de esquina se anticipa y mete el balón en el parante izquierdo, fue el 3 a 0 de Ceibal.

A los 11´se va expulsado Charly Cabrera, Ceibal debe encarar el resto del partido con un hombre menos.

A los 14´viene el descuento de Ceibal, Menoni remata un tiro libre, el balón da en la barrera, descolocó al guardameta Arzaguet y terminó en la red, gol de Universitario, descuenta y se va arriba.

De ahí en más el partido se hace de ida y vuelta, Universitario con un hombre más comienza a presionar, llega en varias oportunidades con peligro, pero no encuentra el camino.

Ceibal en la réplica de contra golpe lastima, llega también con peligro y el partido se hace interesante, sin más modificaciones en el marcador se fue el tiempo, y en definitiva Ceibal ganó 3 a 1, en un partidazo.

Comenzó mejor Universitario, en su mejor momento Ceibal convirtió, en el segundo tiempo Ceibal se paró mejor de la mano de Nicolás Ferreira con dos goles, venció definitivamente por 3 a 1 y es el único líder del “Salteño”.

LUIS DIAZ

CEIBAL 3 – UNIVERSITARIO 1 DETALLE:

Campeonato Salteño – 7ma Fecha

Estadio Ernesto Dickinson

Arbitro Central: Ruben Ferreira (BIEN)

Asistentes: Ivo Moreira y José Rivero

CEIBAL:

Diego Arzaguet, Franco Rivero, Darío Rondan, Gastón Trindade, Cristian Alvez, Elías Galli, Charly Cabrara “EXP. 56´), Katriel Piegas, Fabio Rondan, Agustín Suárez, Nicolás Ferreira.

DT: Ramón Romero

UNIVERSITARIO:

John Burgardt, Mauricio Valiente, Octavio Pintos, Elías Andaluz, Javier Gómez, Marcelo Menoni, Luis Facio, Franco Avalos, Facundo Granja, George Dos Santos, Valentín Fornaroli.

DT: Ramón Rivas

GOLES: P/T: 17´Gastón Trindade (C),

S/T: 6´Nicolás Ferreira (C), 9´Nicolás Ferreira ( C), 14´Marcelo Menoni (U)

El mejor de la cancha: Nicolás Ferreira (Ceibal).

El mejor de Universitario: Valentín Fornaroli.