Artes Marciales Mixtas

El viernes 6 de setiembre vuelve la Jaula a Salto, vuelve las artes marciales mixtas al Club Circulo Sportivo. Será la edición N° 13 del Collision Fight Ultimate denominada Bushido. Se denomina de esa manera esta edición por que significa el Camino del Guerrero Samuraí.

Será el espectáculo más grande hasta la fecha con 10 combates internacionales de primer nivel en la cartelera principal y 8 combates internacionales amateurs en la cartelera preliminar, además de 3 títulos en Juego. Evento organizado por Escuela Vilamir y el Apoyo del Departamento de Deportes de la Intendencia de Salto. Los interesados en auspiciar este evento se pueden comunicar al 096201323.

INSCRIPCIONES ABIERTAS.

Con horarios en todos los turnos, para todas las edades y ambos sexos, entrenamiento recreativo, competitivo y para la defensa personal. Clases de MMA, Muay Thai, Kick Boxing y Brazilian Jiu Jitsu. Para comunicarse con la Escuela Vilamir lo pueden hacer al 096 201 323. Promociones especiales para policías, militares y empresas de seguridad.

CARTELERA PRELIMINAR

1) – Cristian “El Turkito” Caballero (Luchitas – Uruguay) vs Francisco “Fran” Pepa (Kaeshi -Argentina)

2) – Cristian “La Mole” Alvez (Vilamir – Uruguay) vs Guillermo “El Chuby” Arrosio (Elite Fighter – Argentina)

3) – Rodrigo “El Misil” Marquez (Vilamir – Salto) vs Ricardo “El Chacal” Del Castillo (Chacales – Paysandú)

4) – Vicky “Rose” Montaña (Vilamir – Salto) vs Cati Celery (Yamandu Team – Paysandú)

5) – Leonardo “Bones” Ferreira (Vilamir – Salto) vs A confirmar.

6) – Sofía “Iron Lady” Silva (Vilamir – Salto) vs Mary Villalpando (Luchitas – Paysandú)

7) – Walter “El Rottweiler” Costa (Vilamir – Salto) vs Jeferson “EL Loco” Gabrielli (Lions – Salto)

Título Sudamericano de Kick Boxing

8) – Belén “La Niña de Oro” Robaina (Vilamir – Uruguay) vs Brenda “La Tormenta” Marchessi (Kaeshi – Argentina)

CARTELERA PRINCIPAL

9) – Federico “El Demente” Martinez (Tigres de Acero – Uruguay) vs Roberto “La Roca” Saldivar (Donofrio/Sukata – Argentina)

10) – Steven “León” Diogo (Vilamir – Uruguay) vs Gianni “El Insoportable” Acosta (Donofrio/Sukata – Argentina)

11) – Lucas Aguiar (Master Kombat – Brasil) vs Lucas Gauna (Fantastiko Team – Argentina)

12) – Juan “El Pitbull” Araujo (Vilamir – Uruguay) vs Damian Miño (Donofrio/Sukata – Argentina)

13) – Luciano “El Torito” Pereira (Vilamir – Uruguay) vs Vladimir “El Mohicano” Canaviri (Guerreros – Argentina)

14) – Roberto “Goku” Diaz (Kaeshi – Argentina) vs Leonardo Balinha (Master Kombat – Brasil)

Título de Kick Boxing.

15) – Joan “Nocaute” Melgarejo (Vilamir – Uruguay) vs Orlando “Megamente” Cuevas

16) – Luis Paulo (Master Kombat – Brasil) vs Francisco Sola (Fantastiko Team – Argentina)

Título en Juego Peso Gallo.

17) – Esteban “El Duende” Pereira (Vilamir – Uruguay) vs Alejandro “Anarquía” Alfonzo (Furia Team – Argentina)