Caracas, 5 nov (EFE).- Los diputados del chavismo en la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) condicionaron este martes el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en el seno de la Cámara, controlada por la oposición, a la participación de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Solicitamos a la plenipotenciaria ANC que active los mecanismos conducentes a la renovación del poder electoral”, dijo el diputado oficialista Francisco Torrealba en una declaración leída a periodistas.

Torrealba, que también es diputado en la instancia legislativa conformada por 500 militantes chavistas, reveló que el oficialismo propone que la Constituyente “conforme una comisión de enlace entre el poder legislativo nacional y el poder constituyente nacional” para hacer la selección de los miembros del CNE.

“Hemos decidido incorporarnos activamente en la comisión de trabajo que se constituya para la renovación del poder electoral y el establecimiento de garantías electorales amplias que conduzcan a la realización de elecciones parlamentarias pautadas según dicta nuestra Constitución para el año 2020″, señaló Torrealba.

La semana pasada la Asamblea Nacional inició el debate para la renovación del poder electoral, una de las demandas de la oposición venezolana que rechaza el supuesto sesgo de los rectores del poder electoral, así como el vencimiento de sus períodos.

El diputado reiteró que la presencia del chavismo en la Cámara, tras dos años de ausencia, busca “la superación del desacato” del Legislativo, una consideración que desde 2016 ha llevado a que el resto de los poderes públicos desconozca las decisiones del Parlamento de mayoría opositora.

“Solo desde el respeto a estos preceptos podrá la AN proceder a la renovación correspondiente del Poder Electoral”, dijo Torrealba.

La activación del proceso para renovar el CNE ha sido posible, según el parlamentario oficialista, a partir de la mesa de diálogo que el Gobierno de Nicolás Maduro lleva adelante desde mediados de septiembre con un sector minoritario opositor.

Además, el diputado dio a conocer que el oficialismo ha sostenido “canales permanentes de intercambio y entendimiento” con el sector mayoritario opositor agrupado en el llamado G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular).

“Con ese sector hemos convenido en encuentros privados la hoja de ruta que se inicia hoy con la conformación de la comisión preliminar encargada de designar el comité de postulaciones electorales”, sostuvo.

No obstante, el dirigente oficialista emplazó a la oposición mayoritaria a “abandonar las maniobras aventureras, violentas e injerencistas que nos han conducido al borde del abismo”.