Jugaba la selección sub 17 de Salto frente a Durazno. Por eso los directivos de River Plate decidieron que no se disputara la secuencia final del torneo rápido propuesto, en el marco de los 105 años de la entidad. Pero hoy, sí. Todo tiende a la que la doble jornada se pueda disputar y más allá del preliminar de Libertad-Progreso a las 15.30′, el eje de la palpitación se relaciona a la final de River Plate-Salto Nuevo. A una semana del inicio del Campeonato Salteño, desde Sergio Vallejo y José Enrique Gacía, las misiones deben resultar inocultables: que el criterio individual exista, que el funcionamiento se adecue al fin y que sobre todo, el nivel de eficacia explore chances de futuro.

Los dos, un par de escalones abajo respecto a Universitario y Ferro Carril….por ejemplo. Resta saber la lejanía o cercanía potencial respecto a Nacional, Gladiador y Ceibal, pero Salto Nuevo y River Plate recargan sueños, pero también potenciar la convicción, máxime que serán cuatro los protagonistas de la liguilla en la «A».

Por eso el partido de hoy no es uno más en el calendario previo. Tiene sabor superior. Y es seguro que los dos arrancarán jugando con la integración base. Si es así, a favor del espectáculo. Ninguna duda es la que cabe.

**********

A LA ACCIÓN

Domingo 24 de marzo. Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

Última fecha. Torneo cuadrangular. 105 años de River Plate.

Hora 15.30′- Progreso vs Libertad.

Hora 17.15′- Salto Nuevo vs River Plate.

Los partidos tendrán una duración de 80 minutos, divididos en dos tiempos de 40′. En caso de empates, se apelará a la ejecución de tiros penales.