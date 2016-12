Los yanquis están acostumbrados a grandes fiestas, al menos, es lo que nos han mostrado en los últimos 50 años en varias películas, sobre todo, las ochentosas de colegiales. Pero han existido –al menos para nosotros- dos hitos en este género, que sin despreciar a las demás, las pongo a la par. Una fue “La Fiesta Inolvidable” (1968, con Peter Sellers, aunque la película se la roba el mozo alcoholizado). La otra, “Despedida de Soltero” (1984), que lanzó al estrellato internacional al entonces joven Tom Hanks.

Desde entonces, la fórmula se repite una y otra vez. Cambian el escenario y algunos rostros, pero los chistes y gags siguen siendo los mismos. Algunos se repiten de tal forma, que preferimos verlo ingenuamente como un homenaje a la película que acaban de plagiar, recordando que el público se renueva, al igual que aquellas jóvenes generaciones que no saben de la existencia ni de la película de Sellers ni la de Hanks.

Otro hecho que destaca. En los últimos 15 años, aproximadamente, hay un actor de comedia que aparece en la mayoría de los films de ese género. No porque destaque o porque venda entradas, sino porque está encasillado y cuando alguien en Hollywood piensa en producir una comedia, enseguida piensa en él porque además, no es de los actores caros. Me refiero a Jason Bateman.

Pero había que poner a alguien de peso, en un elenco parejo donde nadie destaca, ni Bateman (de nuevo). Entonces se pensó en Jennifer Aniston, quien repite una y otra vez su personaje, con algunas tonalidades de su personaje bueno, o de su personaje malo. En esta película es la que trae malas noticias y que tiene mal carácter, por sobre su hermano bonachón y despreocupado (el reconocido nuevo comediante T.J. Miller).

Luego aparecen otros actores y actrices del histórico “Saturday Night Live”, como la nueva cazafantasmas Kate McKinnon. También está la morocha voluptuosa (Olivia Munn) repitiendo papel.

Como sea, juntemos todas esas piezas como un puzzle, actores con caras conocidas pero de nombres olvidables, un guión que nadie recordará, ponga a la navidad como excusa y tendrá “Fiesta de Navidad en la Oficina”.

Sinopsis. Cuando la CEO intenta cerrar la sucursal a cargo de su hermano, el gerente de la sucursal decide realizar una épica fiesta de Navidad para negociar y potencialmente salvar la empresa. Mientras tanto, lo que parecía ser la salvación se convierte en un gran dolor de cabeza, toda vez que la fiesta se sale de control.

Complementan el elenco Jamie Chung, Abbey Lee, Karan Soni, Jillian Bell, Rob Corddry, Matt Walsh. La película fue dirigida por Josh Gordon y Will Speck con un guión de Timothy Dowling, Lee Eisenberg, Justin Malen, Laura Solon y Gene Stupnitsky.

CARRIE FISCHER QEPD

Sin duda nos encontramos ante una noticia que afectara a más de una generación, y es que la actriz estadounidense Carrie Fisher que contaba con 60 años de edad, y que saltó a la fama por su participación en la saga cinematográfica más exitosa de la historia del cine como es ‘Star Wars’ interpretando a la Princesa Leia, falleció esta semana, víctima del grave ataque cardiaco que padeció el pasado viernes, del que nunca recuperó la consciencia y que finalmente terminó con su vida.

Fisher comenzó a sentirse indispuesta mientras se encontraba volando de Londres a Los Angeles, donde había estado promocionando su libro ‘The Princess Diarist’, un libro autobiográfico a modo de diario que describe sus vivencias en los distintos capítulos que protagonizó en la saga galáctica, donde se puede leer un apasionado romance que surgió entre ella y Harrison Ford (Han Solo), mientras el actor aún se encontraba casado con Mary Marquardt.

La actriz que nunca ocultó sus problemas personales, donde las depresiones, el alcohol y las drogas minaron su vida, siempre se mostró muy espontánea, y era muy querida por los que la conocían.

DEBBIE REYNOLDS QEPD

Parece que el final de este 2016 no está dando tregua al entorno familiar de la tristemente fallecida actriz Carrie Fisher. Es que su madre, la también actriz Debbie Reynolds, protagonista de la icónica cinta “Cantando Bajo la Lluvia”, ha fallecido poco después víctima de un derrame cerebral.

Mientras la familia de Carrie Fischer estaba pendiente de los preparativos de su funeral, su madre Debbie Reynolds, fue ingresada de urgencia falleciendo a los 84 años de edad.

Reynolds fue hospitalizada de urgencia cuando se encontraba en el domicilio de su hijo Todd, quien en declaraciones para Variety afirmó que “deseaba reunirse con Carrie”. Todo muy triste.