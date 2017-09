El clima no está jugando a favor de los cultivos de invierno. La falta de bajas temperaturas y las lluvias del último mes han provocado el surgimiento de algunas enfermedades en trigo y cebada. “Ya se ven cultivos afectados por el exceso de agua”, contó a Rurales El País Carlos Dalmás, asesor privado y productor agrícola de Colonia.

Explicó que existe una clara afectación en los cultivos que, por falta de tiempo, no se les realizó fertilización nitrogenada. En estos “aparecieron hongos relacionados a los excesos de agua”, contó Dalmás. Los cultivos tratados a tiempo no se vieron afectados por las lluvias.

El productor dijo que la cebada ha sido la más afectada. Y para preservar la calidad y lograr un estado óptimo es necesario una primavera “fresca y con menos agua”. En estos días “estamos teniendo días muy buenos con bastante sol y permite que los cultivos sequen después de varios días de lluvias”.

El clima también provocó demoras en la siembra, que finalmente se realizaron en junio y no en mayo como estaba previsto. “Fue una ventaja porque los cultivos están chicos y tienen tiempo para recuperarse”, explicó Dalmás. Asimismo, prevén que la cosecha inicie los primeros días de diciembre.