Artes Marciales Mixtas

La edición del CFU 14 Mortal Kombat Super 4 será el viernes 13 de diciembre, en la oportunidad por primera vez en el CFU se realizará un Super 4 de MMA, modo torneo Grand Prix, donde se tendrá tres Super 4 de MMA.

En la categoría Pesos Pesados se tendrá a al experimentado y multi-campeón Rodrigo Buga de Brasil. Otro será el uruguayo ex campeón del CFU, Leonardo «La Roca» Silva uno de los Pesos pesados más experimentados de Uruguay. Federico Egli de Argentina, especialista de Brazilian Jiu Jitsu que hizo su transferencia al MMA y viene de ganar por Nocaut en su último combate. El argentino Gustavo «La Parca» Vilche, ex boxeador profesional que hace su cuarto combate de MMA.

También Super 4 de MMA Peso Welter se enfrentaran el Uruguayo, Nicolás «El Toro» Martínez considerado uno de los Peso Welter uruguayos más peligroso el cual se caracteriza de tener muy bien Bjj y Muay Thai logrando coronarse campeón en Brasil en varios eventos, otro será el argentino Matías «El Niño» Ybañez, luchador de MMA y Kick Boxing el cual es de los más peligrosos ya que tiene pegada de Nocaut con manos y piernas. El Uruguayo Brian «El Pitbull» Araujo experto en Kick Boxing que ha logrado coronarse campeón varias veces hace su tercer combate de MMA Profesional, y por último el brasilero Francisco Reginaldo especialista en BJJ, que ha salido campeón brasilero y mundial de BJJ, hace su segundo combate de MMA pertenece al equipo de Rodrigo Buga Sao Paulo.

Otro de los Super 4 de MMA será en la categoría Peso Gallo donde estarán el actual campeón peso Gallo del CFU, Esteban «El Duende» Pereira (Uruguay), el mejor peso Gallo de Uruguay caracterizado por su excelente striking y ser muy explosivo. Estará también el argentino Roberto «Goku» Diaz especialista de Brazilian Jiu Jitsu. El uruguayo Pablo «Pablee» Sánchez que viene invicto en sus siete combates amateurs hace su debut profesional y el argentino Alejandro «Anarquía» Alfonzo, especialista en Muay Thai que ha logrado muchos títulos en su historial hace su debut en MMA.

Habrá un Super 4 de Kick Boxing categoría Peso Ligero donde estarán el Campeón del CFU Joan «Nocaute» Melgarejo, Santiago «El Nazi» Domínguez, el experimentado y con pegada de Nocaut, El multi campeón uruguayo invicto Maicol Araujo y el multi-campeón argentino Franco «La Pantera» Barreto caracterizado por sus potentes Low Kicks.

COMBATES INTERNACIONALES DE PRIMERA

En combates internacionales Bojan «Kanadski McGregor» Kladnjakoviæ de Bosnia enfrentará al argentino Luciano «El águila» Ramos, el clásico Striker vs Grappler, ambos Luchadores muy experimentados que han hecho campamentos de entrenamiento en Canadá, Estados Unidos y Brasil se enfrentara para pelear en esta edición especial del CFU que festeja sus 7 años con un titulo Inter-Continental.

El combate co-estelar será protagonizado por el campeón FlyWeight Luciano «El Torito» Pereira y el especialista en Brazilian Jiu Jitsu, Douglas «Coveiro» Silva que hizo su transición a las MMA en el CFU 13.

Estarán peleando por el titulo semi pesado, el luchador profesional de MMA Martin «La Maquina» Ottaviano de Argentina el cual también es boxeador profesional y Faixa Preta de Bjj, el cual fue 2 veces Campeón Mundial de Brazilian Jiu Jitsu, conquistando muchos títulos de MMA y el especialista de Muay Thai, leyenda de Brasil en MMA Reinaldo «El Samurai» Rodríguez.

El Collision Fight Ultimate organizado por Escuela de Combate Vilamir, cuyo Director es Gabriel Vilar en el festejo de los 7 Años desde su primer edición del CFU y apuesta a festejar a lo grande con Super 4 y luchadores que vienen de Uruguay, Brasil, Argentina y Bosnia.

Haciendo el evento más grande hasta la fecha con 18 combates profesionales imperdibles.