Artes Marciales Mixtas

El viernes 8 de febrero desde las 20 horas se realizará el Collision Fight Ultimate 11: Valhalla, el espectáculo de artes marciales mixtas que contará con luchadores uruguayos y argentinos, en una noche cargada de adrenalina.

El club Circulo Sportivo albergará varios combates de primer nivel tanto de kick boxing como de artes marciales mixtas, entre los cuales se destacan los títulos Sudamericanos en juego.

Habrá tres títulos Sudamericanos en juego, en uno de ello el campeón juvenil Luciano «El Torito» Pereira enfrentara al luchador profesional en Muay Thai y MMA de la ciudad de Maldonado, Agustín «The Punisher» Márquez.

En el combate de semi fondo estará el título en categoría Pesos Pesados, donde el salteño Marcelo «El Leñador» Irrazábal enfrentara a Mario «El Cimarrón» Arzuaga, en un combate revancha que promete nocaut.

Y el combate estelar será por el título Peso Gallo, entre el salteño Esteban «El Duende» Pereira y el argentino Ezequiel «The Phenom» Benítez.

TODOS LOS COMBATES

Con toda la cartelera de combates, uno por uno:

Cartelera Kick Boxing

1 – Lucas «Acero» González (Vilamir – Salto) vs Ricardo «El Chacal» Del Castillo (Lions – Paysandú)

2 – Daniel Fassi (Don Bosco – Uruguay) vs Guillermo Gilberto (Kaeshi – Argentina)

3 – Magali «Princess Warrior» Leites (Vilamir – Salto) vs Priscila «La Escorpiona» Guerrero (Lions Paysandú)

4 – Cristian La Mole Alvez (Vilamir – Uruguay) vs Matías Villalba (Dos Santos Team – Argentina)

5 – Luis Barrios (Vilamir – Salto) vs Martín Cabrera (Don Bosco – Paysandú)

Cartelera Preliminar MMA

6 – Lorena Gracés (Vilamir – Uruguay) vs Tamara Cabrera (Kaeshi – Argentina)

7 – Michel Rosa (Vilamir – Salto) vs Leonardo «Bones» Ferreira (Guerreros de Acero – Salto).

8 – Agustín Trindade (Vilamir – Uruguay) vs Robinson «El Tigre» Santana (López Fight Team – Paysandú).

9 – Diego «El Latigo» Sosa (Vilamir – Uruguay) vs Diego Silva (Guerreros de Acero – Argentina).

10 – Aaron «El Espartano» Fernández (Vilamir – Salto) vs Brian «El Ninja» Buriano (Lopez Fight Team – Paysandú).

11 – Lautaro «Goku» Costa (Vilamir – Uruguay) vs Tomás «El Apu» Maidana (DST – Argentina).

12 – Johana Aquino (Academia X – Canelones) vs Cintia «La Leona» Farías (Leones Team – Arg).

13 – Rodrigo «El Misil» Márquez (Vilamir – Uruguay) vs Matías «El Chino» Luque (DST – Argentina).

Combates Principales

14 – Stevens «La Morza» Diogo (Guerreros de Acero – Salto) vs Santiago «Indio» González (Academia X)

15 – Juan «El Pitbull» Araújo (Vilamir – Uruguay) vs Alexis El Patrón Ruso (Dos Santos Team – Argentina).

Título en Juego

16 – Luciano «El Torito» Pereira (Vilamir – Uruguay) vs Agustín «The Punisher» Márquez (Leones Espartanos – Maldonado)

17 – Joan Melgarejo (Vilamir – Uruguay) vs Sergio «El Ñandú» Quiroz (Shi Jan Do – Argentina).

Título en Juego

18 – Marcelo «El Leñador» Irrazábal (Vilamir – Salto) vs Mario «El Cimarrón» Arzuaga (Guerreros de Acero – Salto).

Título en Juego

19 – Esteban «El Duende» Pereira (Vilamir – Uruguay) vs Ezequiel «The Phenom» Benítez (Kaeshi – Argentina).

CLASES EN LA ESCUELA VILAMIR

Siguen las inscripciones en Escuela de Deportes de Combate y Artes Marciales Vilamir, Generación 2019 en Club Circulo Sportivo (Rivera esquina Treinta y Tres). Las clases grupales, con grupos reducidos y personalizados, donde se contará con turnos por la mañana, tarde y noche.

Se dictarán clases de MMA (Artes Marciales Mixtas), Kick Boxing, Brazilian Jiu Jitsu y Muay Thai.

Los entrenamientos son recreativos, competitivos y abocados a la defensa personal, para ambos sexos y todas las edades.

Las inscripciones pueden realizarse al celular o Wathsapp 096 201 323.