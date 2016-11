Será el viernes 9 de diciembre en Circulo Sportivo cuando la jaula quede lista para recibir la acción del máximo espectáculo de Artes Marciales Mixtas del Uruguay, el Collision Fight Ultimate en su 7ª edición con el lema Super Fights.

En la oportunidad Uruguay, Brasil y Argentina dirán presente, con 18 combates internacionales, cuatro títulos Sudamericanos en juego.

La actividad es organizada por la Escuela de Combate Vilamir y auspiciada por la Casa de los Deportes de la Intendencia de Salto. Auspician este espectáculo Departamento de Deportes de la Intendencia de Salto, John Gelos Operador Inmobiliario, Rosana Sanz Deportes, Junta Departamental, Trouville Pizzeria, Total Gym y SaltoPlast.

Las entradas anticipadas tendrán un costo de $ 150 y en puerta el día del evento a $ 250, las anticipadas están a la venta: en New Store (Uruguay 888), Himalaya 24 HS (Agraciada Esq. Asencio) y Total Gym (Barrio Salto Nuevo).

EL COMBATE PRINCIPAL: ROMBYS VS. MENDIETA

El combate profesional principal de primer nivel será entre el salteño Néstor «La Araña» Rombys que defenderá su título Sudamericano por primera vez ante un duro rival, el campeón Argentino, Mariano «La Guadaña» Mendieta.

También el luchador profesional salteño José «El Titán» Trindade estará defendiendo su título Sudamericano por primera vez ante otro uruguayo de primer nivel, Martin «La Parca» Márquez.

Otro Combate principal con título semipesado en juego, es entre el campeón brasilero (actualmente vive en Uruguay) Juecir «Superman» Neumann que enfrentara al uruguayo, Pablo «El Mutante» Rodríguez. ,

Otro de los títulos Sudamericanos en juego será en el combate profesional de Muay Thai que solo se puede dar en el C.F.U., un combate de primer nivel entre Esteban «El Tsunami» Azurica que enfrentara al argentino Franco «El Amish» Presentado.

CRONOGRAMA OFICIAL PARA EL CFU 7:

SUPER FIGHTS COMBATES PRELIMINARES:

1- Priscila Lombardo (VILAMIR – Uruguay) vs Belén Fiori (Shitao – Argentina)

2- Diego Sosa (VILAMIR – Uruguay) vs Elio Marchessi (Shitao – Argentina)

3- Darwin «Fly» Saavedra (Black Star – Uruguay) vs Braian “El Tailandés” Martino (Shi Jan Do)

4- Nicolás Correa (VILAMIR – Uruguay) vs Yona Marchessi (Shitao – Argentina)

5- Matías “El Arcangel” Machado (Tigres de Acero) vs Sergio «Ñandu» Quiroz (Shi Jan Do – Argentina)

6- Nicolas Proenza (VILAMIR – Uruguay) vs Ale “El Verdugo” Pintos (Tigres de Acero – Uruguay)

7- Iván “El Niño” Viera (Team Fantastiko – Argentina) vs Mauricio Borda (Shi Jan Do – Argentina)

8- Esteban “El Duende” Rodríguez (VILAMIR – Uruguay) vs Kevin “El Pitbull” Aruya (Contender – Argentina)

9- Nicolás “Destroyer” Silva (Black Star – Uruguay) vs Luciano Salomón (Fantastiko Team)

10- Ivan “El Indio” Trinidad (VILAMIR – Uruguay) vs Matías Saldaña (Contender – Argentina)

11- Xiomara «La Pitbull» Piriz (VILAMIR – Uruguay) vs Brenda Marchessi (Shitao – Argentina)

12- Paulo “El Gladiador” Medeiros (Medeiros Team – Brasil) vs Gerardo Migoya (Contender – Argentina)

13- Gabriel “El Orco” Rognoni (VILAMIR – Uruguay) vs Jorge “La Ley” González (Shi Jan Do – Argentina)

14- Leandro “El Gaucho” Aranguren (Gorila MMA – Uruguay) vs Gabriel “El Tigre” Medina (Contender – Argentina)

COMBATES PRINCIPALES:

Titulo Peso Pluma en Juego

15- José «El Titan» Trindade (VILAMIR – Uruguay) vs Martin “La Parca” Márquez (Black Star – Uruguay).

Titulo de Muay Thai en Juego

16- Esteban «Tsunami» Azurica (Tsunami) vs Franco “El Amish” Presentado (OEK – Argentina).