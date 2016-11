Martín Lasarte volvió a probar con el colombiano Sergio Otálvaro y Alfonso Espino en los laterales del táctico defensivo en Los Céspedes. El viernes también modificó con Jorge Fucile en la derecha y en carrera para jugar por ese perfil. Pelota quieta y el sábado de concentración por el clásico. Gonzalo Porras entre los suplentes. El clásico moviliza del domingo a todos y en Los Céspedes afirma la preparación de Nacional. El viernes de táctico defensivo ordenó a la misma línea de cuatro que paró Martín Lasarte el jueves: Sergio Otálvaro, Mauricio Victorino, Diego Polenta y Alfonso Espino.

Jorge Fucile volvió a cambiar por Otálvaro en el lateral derecho. La variante se reiteró por ese lado para el partido frente a Peñarol en el Estadio Centenario. El entrenador no dio señales de su decisión y la interpretación de la presencia de Fucile se mantuvo, inalterable, en teoría. El DT, hermético, no dio precisión.

El ejercicio con los defensas no sumó a los volantes y delanteros. Se integraron en la pelota quieta tanto en el control del rival como en ofensiva.

Esteban Conde en el arco, los cuatro defensas citados anteriormente, Diego Arismendi, Santiago Romero; Sebastián Fernández, Tabaré Viudez, Hugo Silveira, y Kevin Ramírez. La salvedad de Fucile por Otálvaro quedó abierta. Gonzalo Porras en los concentrados y de retorno entre los siete suplentes. Los convocados, incluyendo a Fucile también presentan a Luis Mejía, Rafael García, Sebastián Rodríguez, Felipe Carballo, Marcio Benítez, Brian Lozano, Martín Ligüera, Alejandro Cavanna, Sebastián Sosa y Leandro Barcia (en recuperación). Nacional apronta el clásico y no pierde de vista el alcance del resultado de Danubio el sábado ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini. El sábado entrenan y el domingo a las 17:15 clásico en el Centenario. El tricolor viene de los dos encuentros sin ganar y con la punta en juego.