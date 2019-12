Con duras críticas a la administración de Andrés Lima

Miguel Feris, referente del sector «Ciudadanos» del Partido Colorado, realizó en la mañana de ayer en la histórica sede de la Lista 1 (de calle Joaquín Suárez, al lado del Teatro Larrañaga), el lanzamiento de su candidatura a la Intendencia de Salto en el próximo mes de mayo, aunque «por supuesto que habrá que pasar por los convencionales», dijo. De todas maneras, sostuvo que «a los convencionales los tenemos y vamos a ser una opción diferente».

Sin embargo, en algún momento, el propio Feris en un medio de comunicación había expresado públicamente que «se bajaba de la candidatura». Consultado sobre este punto, es decir sobre por qué en un momento la duda y hasta la negativa, y ahora la seguridad de postu larse, respondió que «había que tener los convencionales; eso se demoró…a veces hay que hacerse rogar».

Por otra parte, como lo viene diciendo la mayoría de los dirigentes políticos por estos días, hizo énfasis en que las departamentales, sin que dejen de importar los planes y las ideas, son elecciones en las que «la persona a la que se vota es fundamental y es lo que define». Consultado sobre si se habían limado las asperezas con Germán Coutinho, el hasta ahora único confirmado candidato colorado, dijo que no fueron asperezas sino que «simplemente vemos las cosas de diferentes colores». Al preguntársele sobre el papel que jugará en esta campaña el sector «Movimiento Naranja», que lidera el Dr. Gonzalo Leal, Feris sólo se limitó a decir que «esa es una pregunta para Gonzalo, no para mí».

Asimismo se refirió a la actual administración, de Andrés Lima, que «si tuviera que calificarla de 1 al 10, le doy 2 puntos», dijo, y argumentó que «no hubo desarrollo, no hubo crecimiento, manejó la Intendencia como un club político, crecieron los asentamientos, además de dejar un fuerte endeudamiento…». Pero también cuestionó duramente la reciente decisión de Lima de firmar la continuidad laboral a varios funcionarios: «lo que hizo fue tratar de asegurarse el sillón y no pensar en el resto de la población; busca que el municipal lo vote, es la política barata que hace el Frente Amplio, agarrando a la gente por el pico y usándola para atornillarse al sillón». Sobre el endeudamiento, dijo que «los uruguayos nos hemos acostumbrado a vivir endeudados» y que al próximo Intendente sólo le quedará la opción de «tocar el botón de emergencia, que es achicar el gasto; manejar la Intendencia es lo mismo que manejar una empresa privada porque en ambas los números tienen que cerrar, la diferencia es que en lo público hay que tener mucho más respeto por el dinero, porque no es de uno, es de todos».

Finalmente, manifestó su satisfacción por el hecho de poder «hacerme cargo de esta Lista 1, tan importante para el departamento y para el país, y levantar otra vez sus banderas que alguien dejó caer». Las listas que apoyan esta candidatura son, además de la histórica 1, las siguientes: 21, 1815, 121, 79, 601, 456, 107 y 4000. En la mesa principal del acto de lanzamiento de ayer estuvieron los dirigentes María de los Ángeles Márquez, José Batlle Bertolini, Juan Carlos Pedrozo, Dogomar Fraga, Kolln, Miguel Ripa y Walter Nessi. J.P.