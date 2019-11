Fútbol Comercial

Triple jornada hoy en el Luis T. Merazzi para la 1ª fecha del hexagonal final

Tal cual lo hemos venido informando oportunamente, en la jornada de hoy sábado, en el estadio Luis T. Merazzi (Ferro Carril F.C) estará dando inicio el hexagonal final de Liguilla del campeonato 2019 organizado por la Liga de Fútbol Comercial.

Gran expectativa se ha generado de cara a lo que será la fecha debut en la definición de temporada en el Comercial. A partir de hoy, los equipos de Deportivo VJ, Minervine, La Cafetera, Más Color Pinturas, Nuevo Uruguay, y La República, comenzarán a dirimir en cinco fechas al mejor de la temporada.

Un campeonato aparte, donde todos arrancan de cero, sabedores de que en este tipo de torneos cortos, la importancia de arrancar ganando es clave y fundamental para las aspiraciones de los deferentes equipos participantes.

Detalle de partidos para hoy

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Exagonal final de Liguilla: Primera fecha

Sábado 9 de noviembre

Escenario: Estadio Luis T. Merazzi (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 80,00

Árbitros: (a designar)

Hora 17,00: MINERVINE vs DEPORTIVO VJ

Hora 19,00: LA CAFETERA vs NUEVO URUGUAY

Hora 21,00: MÁS COLOR PINTURAS vs LA REPÚBLICA

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso..