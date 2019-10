En tres escenarios se completa hoy la segunda rueda del campeonato

Tal cuial lo habíamos informado oportunamente, dependía del tiempo que la quinta, y últitma fecha de la fase regular del campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial se jugará entre las jornadas de martes y mércoles pasados. El mal tiempo obligó a la suspensión en ambos días, y tal cual estaba previsto y acordado de antemano, dicha fecha ahora se jugará en forma íntegra en la jornada de hoy sábado en horas de la tarde en los tres escenarios habilitados para la competencia.

Detalle de partidos

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Quinta fecha: (Última de la segunda rueda)

Sábado 5 de octubre

Escenario: Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha N 2

Hora 16.00: VÉRTIGO vs VILLA ESPAÑA

Hora 18.00: MÁS COLOR PINTURAS vs LA ACADEMIA

Cancha N 1

Hora 16.00: BAMASOL vs LOS BÚHOS

Hora 18.00: LA REPÚBLICA vs LA PIZZERÍA

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Hora14.00: NUEVO URUGUAY vs SAN MIGUEL

Hora 16.00: LA MECÁNICA vs MINIMERCADO APOLO

Fecha libre: Minervine – Deportivo VJ – La Cafetera