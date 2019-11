Fútbol Comercial. Hoy inicia la 4ª fecha, que se completa el lunes en el estadio tricolor

Tal cual lo fijado por la dirigencia de la Liga de Fútbol Comercial, en la jornada de hoy viernes en cancha de Nacional, estará dando inicio la disputa de la cuarta fecha del hexagonal final de Liguilla. Hoy doble jornada en el escenario tricolor, y la fecha (4ª) se estará completando en la jornada del próximo lunes a la noche (21.00 hs) con el partido destacado ente Deportivo VJ vs Nuevo Uruguay, actuales punteros de Liguilla. Luego restará solo una, donde luego de conocer los resultados que se puedan estar registrando en la fecha que hoy inicia, allí sí, la tendencia se podría estar marcando de cara a la última fecha, y a las chances y posibilidades de aquellos equipos que hoy cuentan con chance real y concreta de obtener el hexagonal final, básicamente pensando en lo que podría ser el resultado final del compromiso del próximo lunes entre los dos punteros actuales.

En otro orden, el pasado sábado se disputó en el parque Luis T. Merazzi la tercera fecha del hexagonal final de Liguilla del campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial. Lo habíamos manejado en la previa, había que ver lo que pasaba con el equipo de Deportivo VJ, que llegaba a la tercera fecha precedido de dos victorias, y sí volvía a ganar, prácticamente quedaría a un paso de repetir el título en esta temporada.

En la tercera fecha Deportivo VJ empató ante La República (2 – 2), y tras la victoria 2 a 1 de Nuevo Uruguay ante Más Color Pinturas, ahora la punta de la tabla en el hexagonal final cuenta con dos líderes, a falta de dos fechas para el cierre. En el otro partido, fue victoria de La Cafetera ante Minervine 2 a 1, resultados que sin dudas hacen que la definición del hexagonal final vuelva a contar con el interés que representan los seis puntos que restan por disputar a falta de dos fechas ahora para el cierre.

RESULTADOS 3ª FECHA

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019.

Hexagonal final de Liguilla: Tercera fecha.

La República (2) – Deportivo VJ (2).

Nuevo Uruguay (2) – Más Color Pinturas (1).

La Cafetera (2) – Minervine (1).

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 7, Nuevo Uruguay 7, La Cafetera 4, La República 3, Minervine 1, Más Color Pinturas 1.

Detalles para hoy

ASÍ JUGARÁN

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019.

Hexagonal final de Liguilla.

Cuarta fecha: (Penúltima).

Viernes 22 de noviembre.

Escenario: Estadio de Nacional.

Árbitros: (a designar).

Hora 20.00: LA CAFETERA vs MÁS COLOR PINTURAS

Hora 22.00: LA REPÚBLICA vs MINERVINE.

CÓMO SIGUE

Lunes 25 de noviembre.

Escenario: Estadio de Nacional.

Hora 21.00: DEPORTIVO VJ vs NUEVO URUGUAY.