Sí se suspende mañana sábado, se juega martes y miércoles de la semana próxima

Tal cual lo habíamos informado oportunamente, en la jornada del pasado miércoles se llevó a cabo la reunión semanal de la Liga del Fútbol Comercial, y como se pensaba, se ratificaron los detalles (los que originalmente se habían fijado), para lo que será la disputa de la tercera fecha (1ª rueda), que se estará llevando adelante sí el tiempo así lo permite, en tres canchas mañana sábado 11 de mayo. En otro orden, también se trató el tema que refiere a lo que podría pasar sí la fecha se debe suspender nuevamente, de suceder dicha situación, ya se han fijado los días martes, y miércoles próximos para la disputa de los diferentes compromisos referidos a la tercera fecha. Todo haría indica que en las próximas horas el clima estaría mejorando, de esa manera, y atendiendo al estado que presenten los escenarios de juego, allí se tomará la decisión, que se piensa no podría tener inconvenientes para llevar adelante en forma íntegra la fecha fijada, depende del tiempo.

Detalles de la fecha

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Tercera fecha: Primera rueda (Todos contra todos)

Sábado 11 de mayo

Árbitros: (a designar)

Escenario: Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha Nº 1

Hora 14.00: LOS BÚHOS vs BAMASOL

Hora 16.00: MINIMERCADO APOLO vs VÉRTIGO

Hora 18.00: SAN MIGUEL vs VILLA ESPAÑA

Cancha Nº 2

Hora 14.00: LA ACADEMIA vs NUEVO URUGUAY

Hora 16.00: MÁS COLOR PINTURAS vs LA MECÁNICA

Escenario: Cancha del Parque Policial

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: LA REPÚBLICA vs DEPORTIVO VJ 24

Hora 16.00: LA PIZZERÍA vs MINERVINE

Fecha libre: La Cafetera