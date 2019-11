Fútbol Comercial: Hoy se juega la 3ª fecha del exagonal final en el Luis T. Merazzi

Tal cuál lo fijado en la pasada reunión semanal del Consejo de Liga el pasado jueves a la noche, en la jornada de hoy sábado en el parque Luis T. Merazzi se estará disputando en forma íntegra la tercera fecha del exagonal final de Liguilla del campeonato temporada 2019 organizado por la Liga de Fútbol Comercial.

Un fecha que puede resultar clave, no solo para el actual puntero invicto en esta Liguilla, el DeportivoVJ, sino también para aquellos escoltas y vanguardistas, los que sin dudas llegan con la “urgencia” y necesidad de victoria, para luego esperar un traspié del puntero en las dos fechas restantes, para de esa forma poder llegar con chances de poder definir, eso es así, y mirando los números que hoy muestra la tabla de posiciones en esta Liguilla, no deberían existir dos lecturas al respecto.

Detalle de partidos

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial. Temporada 2019

Exagonal final de Liguilla

Tercera fecha

Sábado 16 de noviembre

Escenario: Parque Luis T. Merazzi

Valor de la entrada: General $ 80,00

(Menores de 12 años con C.I y acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 17,00: LA CAFETERA vs MINERVINE

Hora 19,00: MÁS COLOR PINTURAS vs NUEVO URUGUAY

Hora 21,00: LA REPÚBLICA vs DEPORTIVO VJ

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso

Resultados anteriores

Liguilla Fútbol Comercial

Primera fecha

Deportivo VJ (1) – Minervine (0)

Nuevo Uruguay (1) – La Cafetera (0)

Más Color Pinturas (2) – La República (2)

Segunda fecha

Deportivo VJ (3) – Más Color Pinturas (0)

La República (1) – La Cafetera (1)

Nuevo Uruguay (1) – Minervine (1)

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 6, Nuevo Uruguay 4, La República 2, Minervine 1, La Cafetera 1, Más Color Pinturas 1