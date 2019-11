Deportivo VJ, Minervine, La Cafetera, Más Color Pinturas, La República, Y Nuevo Uruguay arrancan mañana sábado la definición de temporada

Sin dudas se viene la instancia más linda del campeonato, donde todos quieren llegar, pero en este caso solo seis lo consiguieron. Un campeonato aparte, con todos arrancando de cero, y con idéntico objetivo planteado. Serán cinco partidos, donde también quedas claro y lo saben, iniciar la definición con resultado de victoria en un torneo corto es clave y fundamental de cara al futuro de cada equipo en este exagonal final. Habrá que ver, por algo llegaron, lo hacen por pleno derecho adquirido, ahora en cancha deberán demostrar, y confirmar lo hecho en fase regular de campeonato. El Fútbol Comercial convocando una vez más, como siempre, como hace más de cuarenta años, y no será esta la excepción. Buena «Liguilla» para todos, y que esto termine siendo una nueva fiesta del fútbol…a jugar muchachos !!

Detalle de partidos

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial. Temporada 2019

Torneo Liguilla: Primera fecha

Sábado 2 de noviembre

Escenario: Parque Luis T. Merazzi (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 80.00

(Menores de 12 años con C.I y acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 17.00: MINERVINE vs DEPORTIVO VJ

Hora 19.00: LA CAFETERA vs NUEVO URUGUAY

Hora 21.00: MÁS COLOR PINTURAS vs LA REPÚBLICA

Así llegaron

Resultados play offs

Partidos Nº 1

Minervine (5) – Villa España (2)

La Cafetera (3) – La Mecánica (1)

Más Color Pinturas (1) – La Academia (0)

La República (3) –Vértigo (1)

Nuevo Uruguay (3) – Bamasol (1)

Partidos Nº 2

Minervine (1) – Villa España (1)

La Cafetera (0) – La Mecánica (0)

La Academia (1) – Más Color Pinturas (1)

La República (3) – Vértigo (2)

Bamasol – Nuevo Uruguay (Anulado por Tribunal)