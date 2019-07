Si el clima lo permite, hoy se jugará en tres canchas la 9ª fecha



Tal cuál lo informábamos en nuestra edición de ayer, en la jornada de hoy sábado, sí el tiempo así lo permite, se estará disputando en tres escenarios la novena fecha (1ª rueda) del campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial.

Con ocho fechas disputadas, y con los equipos de Deportivo VJ y Minervine liderando en tabla, hoy se jugará una nueva fecha, la que podría, según los resultados que se puedan estar registrando, ya se podría estar marcando una tendencia importante en lo que hace no solo a las posiciones en la parte “alta” de la tabla, sino también en lo que refiere a la intención de aquellos equipos que definitivamente deberán buscar sumar tres puntos, a modo de no ir quedando relegados.

Más allá de que esto recién comienza, queda claro que el campeonato viene marcado por una paridad que se a observado en cancha, y en cada una de las fechas disputadas, con resultados que muestran la gran mejoría en algunos equipos (la mayoría ) en relación a la temporada anterior, y por eso seguimos opinando que en cada fecha los números pueden cambiar en cuanto a las posiciones, debido a que por ahora, existe un escaso margen de diferencia entre los que lideran y sus escoltas y vanguardistas.

Cómo decíamos, en la jornada de hoy todo depende del tiempo, el pronóstico extendido marcaba precipitaciones para este sector del país, más precisamente en zona Norte, entonces habrá que ver , sí esto acontece (lluvias), que decisión se tomará por parte de la dirigencia en común acuerdo con los responsables de canchas,sabiendo que la premisa es “cuidar”, y mantener en buen estado los campos de juego. Así con este panorama, habrá que ver lo que sucede hoy con el clima, para que en definitiva los dirigentes de la Liga Comercial puedan tomar la decisión de ratificar, o suspender la disputa de la novena fecha fijada para hoy, habrá que estar atentos al clima, no queda otra.