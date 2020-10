A Vértigo no lo bajan. Se sostiene en la punta de la Liga de Fútbol Comercial, tras la última fecha que pasó. A la medida de un campeonato al que no le faltan matices. Los tienen. Porque hay equipos que van consolidando fines en la vanguardia y otros con marcada evolución, pero aún en mitad de tabla. Hoy sábado con la décima primera fecha de la rueda inicial y un partido para la discusión abierta: el que sostendrán Vértigo y La Academia a primera hora en cancha de VJ. La sensación que La Academia es más de lo que ha sido. Poder de gol puntual con George dos Santos y Nicolás «Mono» Ferreira. Vértigo es parte misma de la regularidad, con lujos desde Sebastián Silveira y el gol de Matías Sabarros, como cuestión esencial.La nueva fecha en la Liga Comercial, a favor de la trascendencia que tiene. Al fin de cuentas se van consumiendo las últimas, de cara al final de rueda.

**********

PARQUE JUAN JOSÉ VISPO MARI

Hora 14- La Mecánica vs Dale Verde

Hora 16.15′- La República vs La Cafetera

**********

CANCHA DE VJ 1

14.00 La Academia – Vértigo

16.15 Villa España – Casa Jaco

**********

CANCHA DE VJ 2

Hora 14- Apolo – VJ

Hora 16.15′- La Nueva Reco – Minervine

Hora 18.30′- San Miguel – García Triaca