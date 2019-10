Dependiendo del tiempo, se juegan hoy los partidos Nº 1 en los cinco cruces respectivos

En lo que refiere a la actividad de la Liga de Fútbol Comercial a la hora de cada fijación, no será esta la excepción, porque sí el tiempo así lo permite, en la jornada de hoy sábado a la tarde estará iniciando la tercera parte del campeonato, que por formato de competencia en esta temporada marca la disputa de la serie de play offs (al mejor de dos partidos), instancia que disputarán los equipos que al cabo de la segunda rueda finalizaron ubicados en las posiciones del segundo al undécimo en tabla General y/o Acumulado. Tal cual lo hemos venido informando oportunamente en éstas páginas, completa la disputa de la quinta, y última fecha de la segunda rueda en fase regular de campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial, en la jornada del pasado jueves a la noche se reunió el Consejo de Liga y fijó los detalles para los partidos N.º 1 en dicha instancia, la que en forma íntegra (siempre dependiendo del clima) se estará llevando adelante en la jornada de hoy.

La única duda que existía en cuanto los cruces para la serie de play offs era la posición once (11), la que definitivamente tras disputar la última fecha (2ª rueda) se confirmó, y ahora sí, ya se sabe cuáles serán los rivales en cada uno de los cruces respectivos, los que comenzarán hoy la búsqueda de los cinco casilleros restantes, para acompañar luego al equipo de Deportivo VJ (ya clasificado por ser el ganador del Acumulado), para disputar luego el exagonal final de Liguilla por el campeonato temporada 2019.

Resultados 5ª fecha

(Última de la 2ª rueda)

La República (9) – La Pizzería (1)

La Mecánica (2) – Minimercado Apolo (0)

Vértigo (0) – Villa España (0)

Bamasol (4) – Los Búhos (3)

Nuevo Uruguay (4) – San Miguel (1)

Más Color Pinturas (2) – La Academia (2)

Fecha Libre: Deportivo VJ – Minervine – La Cafetera

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 43 (Clasificado a Liguilla), Minervine 41, La Cafetera 40, Más Color Pinturas 36, Nuevo Uruguay 31, La República 30, Bamasol 28, Vértigo 27, La Academia 25, La Mecánica 23, Villa España 16 (Jugarán play offs) , Los Búhos 12, San Miguel 11, La Pizzería 11, Minimercado Apolo 4

Detalle de partidos para hoy

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Serie de play offs: (Al mejor de dos partidos)

Partidos N.º 1

Sábado 12 de octubre

Escenario: Canchas Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha N.º 1

Hora 14,00: NUEVO URUGUAY vs BAMASOL

Hora 18,00: LA CAFETERA vs LA MECÁNICA

Cancha N.º 1

Hora 16,00: LA REPÚBLICA vs VÉRTIGO

Hora 18,00: MAS COLOR PINTURAS vs LA ACADEMIA

Hora 20,00: MINERVINE vs VILLA ESPAÑA

Como se define:

La serie de play offs se define primero por puntos, luego ante igualdad saldo de goles, de persistir la igualdad, ventaja deportiva (sigue el mejor ubicado en tabla del Acumulado