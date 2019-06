El pasado miércoles se llevó a cabo la reunión semanal del Consejo de Liga

Tal cuál estaba fijado, y cómo lo viene haciendo habitualmente, en la jornada del pasado miércoles se llevó a cabo la reunión del Consejo en la Liga del Fútbol Comercial, donde posterior a tratar las previas, y temas de orden, se procedó; a realizar la fijación de los detalles correspondientes a la sexta fecha (1ª rueda) del campeonato temporada 2019. Tal cuál informábamos oportunamente en éstas páginas, el pasado sábado se pudo disputar en forma íntegra la quinta fecha en los tres escenarios fijados. Ahora mañana sábado, en las mismas canchas se disputará la próxima, fecha que también cuenta en este caso, con partidos por demás importntes, e interesantes, en lo que refiere a los resultados que se puedan estar registrando, observando básicamente los números actuales que hoy muestra la tabla de posiciones, donde el equpo de Minervine se encuentra liderando en forma solitaria, pero su escolta, y también sus “vanguardistas” se encuentran con escasa diferencia en puntos por debajo del puntero, y debido a los cruces en ésta próxima fecha, dichos números podrían sufrir variantes (o no), en lo que hace a las posiciones.

Resultados 5ª fecha:

Primera rueda

Minervine (7) – Villa España (0)

Nuevo Uruguay (1) – Deportivo VJ (1)

La Academia (2) – La Pizzería (1)

Bamasol (1) – Vértigo (1)

Más Color Pinturas (2) – Los Búhos (1)

La Cafetera (/1) – La Mecánica (0)

La República (3) – San Miguel (0)

Fecha lbre: Minimercado Apolo

Posiciones actuales

Minervine13, La Cafetera 12, Deportivo VJ 10, La República 10, Más Color Pinturas 9, Nuevo Uruguay 8, Bamasol 8, Vértigo 8, La Mecánica 6, La Academia 4, Los Búhos 4, Villa España 4, San Miguel 1, La Pizzería 1, Minimercado Apolo 0

Detalles próxim fecha

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Sexta: Primera rueda

Sábado 8 de junio

Escenario: Canchas Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Árbitros: (a designar)

Cancha Nº 1

Hora 14,00: LA ACADEMIA vs LA REPÚBLICA

Hora 16,00: VÉRTIGO vs VILLA ESPAÑA

Hora 18,00: LOS BÚHOS vs LA PIZZERÍA

Cancha Nº 2

Hora 14,00: LA CAFETERA vs DEPORTIVO VJ

Hora 16,00: NUEVO URUGUAY vs MINERVINE

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Árbitros: (a designar)

Hora 14,00: BAMASOL vs LA MECÁNICA

Hora 16,00: SAN MIGUEL vs MINIMERCADO APOLO

Fecha libre: Más Color Pinturas