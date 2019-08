Luego de la suspensión el pasado fin de semana, retorna hoy la competencia

Como lo hace habitualmente, en la jornada del pasado miércoles a la noche, se reunió el Consejo de Liga del Fútbol Comercial, donde se trataron algunos temas menores, y luego ya se procedió a fijar en detalles lo que será la disputa de la 11ª fecha (primera rueda), la que estará disputando en la jornada de hoy sábado en tres canchas. En lo que refiere a la fecha anterior (10ª) del campeonato en su primera rueda, donde tras los resultados registrados, básicamente con la victoria (3 – 1) de Minervine ante San Miguel, y el empate de Deportivo VJ (1 – 1) ante Vértigo, ahora quien se posiciona como único líder del campeonato a diez fechas jugadas es el equipo de Minervine. Un poco lo que analizábamos en la previa de la fecha que pasó, todo muy parejo entre la mayoría de los equipos, con resultados que cambian posiciones, dejando en claro que aún no está nada dicho de cara al cierre de la primera rueda, y las sorpresas seguro podrán seguir apareciendo.

Sin dudas uno de los partidos destacados en esta fecha será el que lleven adelante el Puntero Minervine ante La Mecánica, y también el que sostendrán La Cafetera vs La Pizzería, recordando que el actual escolta del puntero Deportivo VJ hoy deberá cumplir su fecha libre, razón por la cual de ganar hoy Minervine, estará ampliando diferencias en la punta de la tabla de posiciones. Todos los partidos adquieren relevante interés, máxime teniendo en cuenta que restarán luego dos fechas para el cierre de la primera rueda, y cada equipo busca sumar de a tres, para de esa manera escalar posiciones de cara al cierre de la primera vuelta del campeonato.

Resultados 10ª fecha

Minervine (3) – San Miguel (1)

Deportivo VJ (1) – Vértigo (1)

La Cafetera (2) – Nuevo Uruguay (0)

Bamasol (1) – La República (1)

Más Color Pinturas (4) – Minimercado Apolo (1)

La Academia (0) – La Mecánica (0)

Villa España (1) – La Pizzería (0)

Fecha libre: Los Búhos

Tabla de posiciones

Minervine 25, Deportivo VJ 23, La Cafetera 22, Más Color Pinturas 21, La Mecánica 17, La República 16, Vértigo 13, Bamasol 12, Villa España 10, Nuevo Uruguay 9, La Academia 9, San Miguel 8, Los Búhos 5, La Pizzería 4, Minimercado Apolo 1

Próxima fecha

Detalle de partidos

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Undécima: (Primera rueda)

Sábado 3 de agosto

Escenario: Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha Nº 2

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: LA ACADEMIA vs LOS BÚHOS

Hora 16.00: LA CAFETERA vs LA PIZZERÍA

Hora 18.00: LA REPÚBLICA vs MÁS COLOR PINTURAS

Cancha Nº 1

Hora 14.00: SAN MIGUEL vs VÉRTIGO

Hora 16.00: LA MECÁNICA vs MINERVINE

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: MINIMERCADO APOLO vs NUEVO URUGUAY

Hora 16.00: VILLA ESPAÑA vs BAMASOL

Fecha libre: Deportivo VJ 24