Hoy en tres canchas se disputa la séptima fecha (1ª rueda) del Comercial

Según lo decidido y fijado en la última reunión semanal de la Liga del Fútbol Comercial el pasado día 12/06, tras lo que fuera la suspensión decretada el pasado sábado debido a las inclemencias del tiempo, en la jornada de hoy, y con los mismos detalles fijados originalmente, se estará llevando adelante la disputa de la séptima fecha (1ª rueda) del campeonato 2019 organizado por la Liga de Fútbol Comercial.

Recordamos que desde hace ya varias reuniones atrás, se había decidido por unanimidad entre la dirigencia y los delegados de los equipos participantes, no disputar más fechas atrasadas entre semana (se jugaban lunes y martes) y en horario nocturno. En acertada decisión, debido a que lógicamente las temperaturas ahora comenzaron a bajar notoriamente, se decidió qué ante suspensiones decretadas por diferentes motivos, automáticamente la fecha pactada se jugará el sábado siguiente.

Tabla de posiciones

Minervine 16, Deportivo VJ 13, La Cafetera 12, La República 11, Pinturería Más Color 9, La Mecánica 9, Nuevo Uruguay 8, Bamasol 8, Vértigo 8, Villa España 7, La Academia 5, Los Búhos 4, San Miguel 4, La Pizzería 4, Minimercado Apolo 0

Detalles para la 7ª fecha

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Séptima fecha: Primera rueda

Sábado 22 de junio

Escenario: Canchas Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha Nº 2

Hora 14.00: LA MECÁNICA vs VILLA ESPAÑA

Hora 16.00: DEPORTIVO VJ vs BAMASOL

Hora 18.00: MÁS COLOR PINTURAS vs SAN MIGUEL

Cancha Nº 1

Hora 14.00: MINERVINE vs LA CAFETERA

Hora 16.00: VÉRTIGO vs NUEVO URUGUAY

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Hora 14.00: LA ACADEMIA vs MINIMERCADO APOLO

Hora 16.00: LA REPÚBLICA vs LOS BÚHOS

Fecha libre: La Pizzería

Minervine vs La Cafetera es el destacado

Sin dudas es el partido destacado de la 7ª fecha, el puntero Minervine enfrenta al siempre complicado y difícil La Cafetera, otro de los equipos que siempre demuestra protagonismo real a la hora de las definiciones. Un partido donde no hay favorito, y queda claro que el líder actual deberá esforzarse al máximo, en su intención de poder sumar los tres puntos para mantener su liderazgo en tabla de posiciones.