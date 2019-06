Se disputa hoy sábado la sexta fecha (1ª rueda) en tres canchas

En la jornada de hoy sábado a la tarde, en tres escenarios como lo viene haciendo habitualmente, se estará disputando la sexta fecha, primera rueda del fútbol organizado por la Liga Comercial.

Mucho público viene convocando el Comercial cada sábado, en los escenarios habilitados para la competencia, y un campeonato que según transcurren las fechas se torna cada vez más interesante, básicamente pensando y analizando los resultados que se han registrado en las pasadas cinco fechas disputadas.

Detalles para hoy:

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Sexta fecha: Primera rueda

Sábado 8 de junio

Escenario: Canchas Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha Nº 1

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: LA ACADEMIA vs LA REPÚBLICA

Hora 16.00: VÉRTIGO vs VILLA ESPAÑA

Hora 18.00: LOS BÚHOS vs LA PIZZERÍA

Cancha Nº 2

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: LA CAFETERA vs DEPORTIVO VJ

Hora 16.00: NUEVO URUGUAY vs MINERVINE

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Árbitros: (a designar) BAMASOL vs LA MECÁNICA

Hora 14.00:

Hora 16.00: SAN MIGUEL vs MINIMERCADO APOLO

Tabla de posiciones

Minervine 13, La Cafetera 12, Deportivo VJ 10, La República 10, Más Color Pinturas 9, Nuevo Uruguay 8, Bamasol 8, Vértigo 8, La Mecánica 6, La Academia 4, Los Búhos 4, Villa España 4, San Miguel 1, La Pizzería 1, Minimercado Apolo 0.