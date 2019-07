Se viene la 10ª, Deportivo VJ y Minervine lideran, La Cafetera segundo

En la jornada de hoy sábado en res escenarios, se estará llevando adelante la disputa de una nueva fecha del campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial. Tras los resultados registrados en la fecha pasada (9ª), la tabla de posiciones no sufrió variantes en los primeros lugares, ya que con la victoria (2 – 1) de Deportivo VJ ante La Academia, y de Minervine (3 – 0) ante Los Búhos, ambos equipos mantuvieron su liderazgo a nueve fechas jugadas de la primera rueda.

En la reunión semanal del Consejo de Liga el pasado miércoles, se fijaron los detalles para la disputa de la décima fecha a jugarse en forma íntegra en la jornada de hoy sábado en las tres canchas habituales. En lo que refiere a los escoltas, y vanguardistas, también ganaron y sumaron tres puntos los equipos de La Cafetera y Más Color Pinturas, resultados que le permiten a los “Cafeteros” mantener la segunda posición detrás de los líderes, y a los “Pintores” ubicarse en el tercer lugar, ambos equipos con escaso margen de putos por debajo de los dos punteros, a cuatro partidos por jugar para cerrar la primera rueda del campeonato. Sin dudas otra fecha que puede resultar clave, máxime teniendo en cuenta lo que resta para el cierre de la primera vuelta del campeonato, tomando en cuenta que para la segunda rueda, el campeonato se dividirá en dos series, y de allí saldrán los clasificados a las instancias semifinales.

Resultados 9ª fecha (Primera rueda)

Deportivo VJ (2) – La Academia (1)

Minervine (3) – Los Búhos (0)

La Cafetera (4) – Minimercado Apolo (3)

Más Color Pinturas (3) – Villa España (0)

Nuevo Uruguay (0) – La República (0)

Bamasol (4) – La Pizzería (1)

Fecha libre: Vértigo

Posiciones

Deportivo VJ 22, Minervine 22, La Cafetera 19, Más Color Pinturas 18, La Mecánica 16, La República 15, Vértigo 12, Bamasol 11, Nuevo Uruguay 9, La Academia 8, San Miguel 8, Villa España 7, Los Búhos 5, La Pizzería 4, Minimercado Apolo 1

Próxima fecha

Décima (Primera rueda)

Sábado 20 de julio

Escenario: Canchas Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha Nº 2

Hora 14.00: LA ACADEMIA vs LA MECÁNICA

Hora 16.00: NUEVO URUGUAY vs LA CAFETERA

Hora 18.00: MÁS COLOR PINTURAS vs MINIMERCADO APOLO

Cancha Nº 1

Hora 14.00: VÉRTIGO vs DEPORTIVO VJ

Hora 16.00: BAMASOL vs LA REPÚBLICA

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Hora 14.00: MINERVINE vs SAN MIGUEL

Hora 16.00: LA PIZZERÍA vs VILLA ESPAÑA

Fecha libre: Los Búhos