Promisorio inicio de la temporada deportiva en la Liga del Fútbol Comercial

Sin dudas un promisorio arranque de la temproada deportiva en el fútbol de la Liga Comercial, como viene aconteciendo desde siempre, ante un buen marco de público en cada una de las canchas fijadas para la primera fecha, inició el pasado fin de semana la disputa de la primera fecha, de la primera rueda del fútbol Comercial. Partidos atractivos, interesantes, con algunos resultados dentro de lo previsto, pero con ortros que ya desde el “vamos” dejaron en claro que la paridad entre muchos será la constante a lo largo de todo el campeonato. Equipos con planteles realmente interesantes, “reforzados” con jugadores que en algún caso incluso hasta la temporada pasada estaban formando parte de los planteles en diferentes equipos de la L.S.F, y eso sin dudas potencia la competencia del Comercial, que reiteramos, ya mostró en esta primwra fecha la gran paridad existente entre varios equipos, haciendo pensar que que tendremos nuevamente una temporada realmente atractiva, competitiva, y apasionante al momento de las definicione4s en el campeonato del fútbol de la Liga Comercial en este 2019.

Resultados 1ª fecha

Liga de Fútbol Comercial

Deportivo VJ 24 (3) – La Pizzería (1).

Más Color Pinturas (2) – Vértigo (0).

La Mecánica (2) – Minimercado Apolo (0).

Villa España (1) – La Academia (1).

Nuevo Uruguay (1) – San Miguel (1).

La Cafetera (2) – Los Búhos (1).

Minervine (0) – La República (0).

Fecha libre: Bamasol.

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 24 3, La Mecánica 3, Más Color Pinturas 3, La Cafetera 3, La Academia 1, La República 1, Nuevo Uruguay 1, San Miguel 1, Villa España 1, Minervine 1, Los Búhos 0, La Pizzería 0, Vértigo 0, Minimercado Apolo 0, Bamasol 0.

Próxima fecha

Segunda: Primera rueda

Minervine vs Mas Color Pinturas.

Vértigo vs La República.

La Mecánica vs La Pizzería.

Deportivo VJ 24 vs Minimercado Apolo.

Villa España vs Los Búhos.

La Mecánica vs La Academia.

Bamasol vs San Miguel.

Fecha libre: Nuevo Uruguay.