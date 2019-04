No habrá fijación del fútbol en la Liga Comercial el próximo fin de semana

Tal cual lo decidido por la dirigencia de la Liga del Fútbol Comercial conjuntamente con los delegados de los diferentes equipos participantes, no habrá actividad deportiva el próximo fin de semana debido al feriado de Semana Santa o Turismo.

La fijación de la tercera fecha se realizará en la próxima reunión, y la actividad deportiva estará retornando el próximo sábado 27 de abril.

Resultados importantes se registraron, y debido a esto, ahora son solamente tres, los equipos que mantuvieron el liderazgo en tabla en forma invicta y con puntaje ideal.

De todas formas, un poco observando, y analizando los resultados, queda claro que mantenemos nuestra opinión previa al inicio de la fecha que pasó, en cuanto a que estamos de cara a una temporada muy pareja desde lo deportivo en el fútbol Comercial, habrá que ver, esto recién es el comienzo. Con los resultados registrados, ahora son tres los líderes en tabla con puntaje ideal (dos jugados, dos ganados), siendo Deportivo VJ 24, La Cafetera, y La Mecánica, los equipos que iniciaron el campeonato en esa condición, y se mantienen invictos hasta el momento.

Resultados 2ª fecha:

Deportivo VJ 24 (7) – Minimercado Apolo (0).

La Cafetera (2) – La Academia (1).

La Mecánica (5) – La Pizzería (1).

Minervine (1) – Más Color Pinturas (0).

Vértigo (1) – La República (0).

Los Búhos (2) – Villa España (1).

Bamasol (2) – San Miguel (1).

Fecha libre: Nuevo Uruguay.

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 24 6, La Cafetera 6, La Mecánica 6, Minervine 4, Más Color Pinturas 3, Bamasol 3, Los Búhos 3, Vértigo 3, La Academia 1, La República 1, Nuevo Uruguay 1, San Miguel 1, Villa España 1, La Pizzería 0, Minimercado Apolo 0.

Próxima fecha

Tercera de la 1ª rueda Sábado 27 de abril

Más Color Pinturas vs La Mecánica.

La República vs Deportivo VJ 24.

LA Pizzería vs Minervine.

Minimercado Apolo vs Vértigo.

Los Búhos vs Bamasol.

La Academia vs Nuevo Uruguay.

San Miguel vs Villa España.

Fecha libre: La Cafetera.