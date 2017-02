Villa Constitución, por Catalina Trinidad.

ste pasado lunes 13 el ciudadano y concejal por el Frente Amplio Víctor Giménez mediante cita fue recibido por la mesa política departamental del Frente Amplio para tratar el tema que viene siendo de mucha preocupación en nuestra localidad : trabajo.

Fue así que siendo la hora 20 fue recibido por la presidenta Mónica Cabrera y demás miembros de dicha mesa. Giménez puso en el tapete la situación laboral y social de Villa Constitución, expresando que hay muy pocas «changas» para poder subsistir, enfatizó que las empresas vienen a la jurisdicción de Villa Constitución y que no toman al personal de esta localidad cuando hay una ley que deben de tomar al menos el 40% mano de obra del lugar donde estén.

Dijo que ya habían pasado muchos años luego de cerrar la fuente importante de trabajo de la Villa y el estado no ha hecho nada al respecto. Exclamo: el vagón pasa por arriba del puente con destino a Bella Unión con millonadas de peso y Constitución no recibe nada. Es un problema social porque los chicos dejan de estudiar para buscar «changas» que puedan ayudar con el sustento familiar dijo. También en la misma reunión solicitó lograr que puedan obtener una cita con las diputadas por Salto y que estas a su vez consideren la oportunidad de obtener entrevista con la Ministra de Turismo ya que se debe explotar el turismo de la Villa aprovechando las bondades que nos ofrece el lago y la costanera logrando generar mano de obra.

La situación es tan complicada dijo Giménez (hay autoridades que saben de esta realidad y miran hacia otro lado) que la comisión de Baby Fútbol está trabajando para instalar un merendero en el local del club El Espinillar para los fines de semana donde ya se ha logrado la donación de cocina y olla donada por Jorge Balón. También realizamos una nota a Yolanda Soria solicitando dinero de zona azul, alimentos y mesa para comedor no habiendo recibido aún repuesta, además estamos convencidos que los comerciantes de esta localidad apoyarán este emprendimiento concluyó.

En repuesta de lo expuesto por Giménez ante la mesa del Frente Amplio, quedaron comprometidos de elevar esta preocupación ante las autoridades nacionales para buscar la manera de resolver esta situación.