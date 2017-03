El pasado lunes en horas de la mañana, en el kilómetro 495 de ruta 3, ocurrió un accidente fatal, en el que perdiera la vida la joven Guadalupe Sosa de 19 años de edad, quien fue expulsada de la cabina de la camioneta Volkswagen Saveiro en la que viajaba desde Termas del Arapey hasta nuestra ciudad. Por su parte, de acuerdo a información a la que pudo acceder EL PUEBLO, el conductor del vehículo accidentado, de 25 años de edad, se encuentra internado en un sanatorio local, al sufrir una importante herida en su mandíbula, por lo que viene siendo atendido por dicha afección; mientras que las demás ocupantes de la camioneta Saveiro, si bien sufrieron varias lesiones, fueron dadas de alta.

PARTE OFICIAL

En la mañana del lunes, personal policial concurrió a Ruta Nacional Nº 3 kilómetro 495, donde tuvo lugar un siniestro de tránsito, constatándose en el lugar, el vuelco de una camioneta marca Volkswagen Saveiro, haciéndose presente la Unidad de Emergencia, cuyos funcionarios médicos constataron el fallecimiento de una femenina mayor de edad; también, resultaron lesionados el conductor, hombre mayor de edad, y otras dos mujeres mayores de edad, quienes fueron asistidos en el Hospital Departamental de Salto, cuyos diagnósticos fueron: “politraumatizado, queda internado en sanatorio local” y “politraumatizadas leve, quedan internadas”.

Realizada la prueba de espirometría, la misma arrojó resultado positivo. Enterado el Juez Penal de 4to. Turno, se hizo presente en el lugar y dispuso: “relevamiento por parte de la Policía Científica, pericia mecánica al vehículo, autopsia y posterior entrega del cuerpo a familiares”. Intervino Seccional 4ta.

DR. FRANCISCO MERINO:CONDUCTOR SOSTIENE

QUE SE LE ATRAVESÓ UN TRACTOR

EL PUEBLO dialogó con el representante del Estudio Jurídico Merino Roig, el Dr. Francisco Merino, patrocinante del conductor del vehículo involucrado en el fatal accidente, S. P., quien narró la versión de los hechos ocurridos de acuerdo a lo manifestado por su defendido, de la siguiente manera:

El (en referencia al conductor) venía manejando por ruta 3, de norte a sur, proveniente de Termas de Arapey para Salto, junto a una chica, cuando dos conocidas le pidieron que las trajera, a lo que les dijo que sí, permitiéndoles que se subieran en la caja de la camioneta”.

Consultado respecto al resultado de la prueba de espirometría que según el propio parte policial dio positiva, el facultativo respondió que “el haber tomado un par de cervezas junto al permitir subir a las dos chicas a la caja de la camioneta, fueron dos errores cometidos, dos malas decisiones, y que serán las que arrojen mayores consecuencias, y S.P.es consciente de ello”.

También, expresó que si bien la espirometría dio resultado positivo, “la misma marcó 0,92 aproximadamente, y no un alto porcentaje como maliciosamente se ha manifestado sin conocimiento de la realidad, lo que no justifica el hecho en sí, que se reconoce ser incorrecto”. Merino puntualizó que el conductor “declaró que circulaba a una velocidad de entre 90 y 100 kilómetros por hora, por lo cual los desafortunados comentarios de que iba en un estado de total ebriedad son falsos, como ya lo mencioné, habiendo tenido la mala suerte de que en el trayecto se le atravesó un tractor, el que subió la senda para cruzar la ruta en total infracción, por lo que hizo una maniobra de defensa, como se llama, o un acto reflejo, volanteando la camioneta para no dar de lleno con el tractor, perdiendo el control y volcando, estando absolutamente lúcido”.

Desde el punto de vista de las responsabilidades, el Dr. Merino aclaró que “las causas serán debidamente estudiadas y de ahí saldrán las responsabilidades de cada quien”; lamentando la circunstancia vivida por su defendido, a quien catalogó de “una persona trabajadora, de una familia de bien, quien nunca tuvo un inconveniente con las autoridades, siendo absolutamente primario, y a quien le tocó la mala suerte”.

Asimismo, expresó que, a instancia de la familia del conductor, tanto él como el Dr. Martín Merino, socio en el Estudio Jurídico que lleva adelante la defensa del conductor de la camioneta, mantuvieron un acercamiento con la familia de Guadalupe Sosa, con quien su defendido no tenía una relación de amistad, “habiendo sido muy bien recibidos y deseando poder entablar un lazo de mutuo respaldo, ante una tragedia que afecta dolorosamente a ambas familias, pues hay una vida, la de Guadalupe que no se recuperará, y la situación del joven conductor, quien probablemente una vez que salga de su internación, no vuelva a su casa”.

Por otra parte, ante la enorme cantidad de comentarios y dimes y diretes que han circulado por las redes sociales, el abogado solicitó a toda la población, “respeto ante la triste situación que padecen ambas familias; respeto por la difícil realidad y respeto por la memoria de Guadalupe Sosa”.