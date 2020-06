Lunes que pasó con la decisión consumada: la de suspender toda la temporada en el fútbol salteño, tanto a nivel de la «A», «B», «C», Consejo Único Juvenil y Fútbol Femenino. Aunque algunos de estos casos podía aguardarse la toma de posición de referencia (la de no jugar), y el impacto que surgió a nivel del Consejo Único Juvenil.

En la jornada de la víspera se sucedieron las repercusiones, ante lo resuelto y no fueron pocos los diálogos sostenidos por EL PUEBLO, con quienes ejercen la Dirección Técnica. Uno de ellos, de última calificó de «vergonzosa la decisión, porque deja a la intemperie a cientos de jugadores en edad adolescente, donde más que nunca el fútbol es necesario como contención frente a problemáticas familiares».

¿ES POSIBLE UNA

MARCHA ATRÁS?

La interrogante transmitida a cronistas de este diario, fue puntual en más de un caso: «¿es posible una marcha atrás?». Ese es el punto cardinal.

Se entiende que «la paga a los árbitros no tendría que constituir un problema central y que todo pasa por hablar». A su vez para el Interior no están definidos aún los protocolos, por lo que la duda se plantea a ese nivel.

A determinados niveles del Consejo Único Juvenil se sostiene una tesitura argumental: «dejar que pasen los meses de invierno, para calibrar si desde setiembre hasta la primera quincena de diciembre, es posible alguna disputa. Una manera de no resignar motivaciones y alentar perspectivas».

Restaría saber si desde el Cuerpo de Neutrales que lidera Miguel Rognioni, es factible reavivar la opción de poder jugar a nivel del Consejo Único Juvenil.