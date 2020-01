Desde el año 2010 el consumo per cápita de carne en Bélgica ha bajado en un 8,8%, unos 10 kg/persona y se sitúa en unos 72,2 kg, según recoge The Brussels Times con cifras del servicio de estadísticas belga, Statbel.

La mayor reducción se ha registrado en la carne de vacuno que ha bajado su demanda en un 19,5%, seguida por la de pollo co un 13,6% y la de ovino con un 11,8%.

La que menos perdió fue la de cerdo con un 2,4% menos que en 2010.

La disminución en el consumo de carne tiene que ver con la creciente atención que se presta a su impacto en el medio ambiente, la consideración del bienestar animal, así como diversas consideraciones éticas y sociales. Otros factores podrían venir del envejecimiento de la población.

Pese a que ha bajado la demanda, la producción cárnica belga se ha mantenido estable merced a las exportaciones que realiza la industria belga.

https://eurocarne.com/