Interesante experiencia

El Ing. Agr. Marcelo Pereira, coordinador de la Regional Norte del Plan Agropecuario estuvo en las Islas Falkland (Malvinas) invitado por el gobierno a través de la embajada británica en Uruguay junto a una delegación de productores, periodistas y técnicos uruguayos quienes durante diez días recorrieron las islas.

Pereira relató que el conjunto de islas tiene un tamaño aproximado del departamento de Paysandú, donde el rubro fundamental es el ovino, existiendo aproximadamente 500 mil ovejas y solamente 2.500 vacunos.

En el lugar lo que domina son los pastizales extensos, que llama la atención de color amarillento blanco dominado por un pasto que le llaman pasto blanco “Cortaderia pilosa”, primo hermano de la paja cortadora o penacho (que se encuentra en la salida de Montevideo yendo para ruta 3 o ruta 5), es un pasto de unos 30 cm de altura y domina el paisaje; es bastante duro y de poca digestibilidad (50%).

Agregó que esos suelos son ricos en materia orgánica, en muchos lugares hay lo que se llama bancos de turba y debido al frío, a la acidez hay muy poca vida microbiana lo que hace que toda esa materia orgánica se vaya acumulando y hay lugares donde existe hasta dos o tres metros de turba con una acidez bastante grande. Pereira resaltó que es así a tal punto que no existen árboles. Indicó que hay un viento persistente; las dos terceras partes del año hay viento de 30km/h en promedio.

Teniendo en cuenta que no hay árboles llevó que la gente prendiera fuego con el suelo, cortaban pequeños panes, lo ponían a secar y lo usaban para hacer fuego en la estufa.

VÍNCULO CON URUGUAY

Históricamente las islas hasta hoy han estado fuertemente vinculadas con el Uruguay, indicó Pereira, de hecho hay una parte de la isla este que se llama Lafonia que hace honor a Lafone, que fue una persona que se radicó en Inglaterra y después se fue para Uruguay y pobló por 1870 esos campos con vacunos, si bien hoy hay muy pocos, llegó a haber 80 mil cabezas.

Explicó que al no haber árboles se hacen paredes de terrones para proteger a los lanares de los vientos y la lluvia; de hecho llueve entre 200 a 600 mm con 300 días de lluvia año; llueve prácticamente todos los días muy poquito.

El establecimiento más chico tiene 2 mil hectáreas y el más grande 130 mil, Pereira explicó que para entender los sistemas, hay que tener en cuenta que trabajan con muy poca gente, hay 2.500 habitantes, hay muy pocos mercados, tienen poca vinculación internacional, y con uno de los países que tienen fuertes vínculos es Uruguay por la producción de lana de allí – que tiene un promedio de 23 micras pero hay más finas y más gruesas le pagan 6 dolares en promedio, pero hay muchos que están cobrando 13 y 14 dólares por el kilo de lana sucia.

Pereira indicó que los productores están viviendo un momento excepcional, destacando una infraestructura excepcional desde el punto de vista de los accesos de las carreteras, donde las rutas tienen mataburros anchísimos y puertas al costado para que crucen las majadas. Comentó que trabajan con muy poca gente y no tienen problemas de parasitosis, juntan las majadas tres o cuatro veces por año y resaltó además que hay esquiladores excepcionales, todos los productores dueños de establecimientos esquilan sus majadas y salen a esquilar.

Por otra parte manifestó que la gente es muy amable, dicen que la vida les cambió después del 82 con la guerra contra Argentina porque pasaban muy mal antes.

La principal entrada son la venta de permisos de pesca – entre 25 y 30 millones de dólares- y del sector agropecuario -lanares fundamentalmente- genera otros 13 millones.

Tiene el producto bruto per cápita más alto del mundo, la gente vive muy bien.