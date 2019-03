Mañana, Fénix se expone en Colonia

No caben dudas que la sensación del Campeonato Apertura, es el Fénix en manos de Juan Ramón Carrasco. Por el fútbol que despliega, por el gol que no le falta y por los 16 puntos que suma, para liderar la tabla, despegando de Peñarol en tres puntos. Será mañana domingo cuando los albivioletas afronten en condición de visitante ante Plaza de Colonia.

Hoy en tanto, «copamiento de los grandes», en la medida que los dos juegan en la tarde-noche. Nacional primero oficiando de visitante en el Estadio Luis Trócolli, mientras en la noche, Peñarol en el Centenario frente al siempre complicado Boston River.

Uno a uno desde EL PUEBLO con todos los partidos que conforman la séptima fecha del primer torneo del año. Salteños que igualmente no faltarán en escena. Entre otros, Fabricio Formiliano y Jesús Trindade en Peñarol, Diego García en Juventud de Las Piedras, Santiago Martínez en Wanderers y Jonathan Dos Santos en Cerro Largo.

********

SÉPTIMA FECHA. SÁBADO 30 DE MARZO

Cerro-Nacional

Estadio Luis Tróccoli. Hora: 16:00 (VTV). Jueces: Daniel Rodríguez, Gabriel Popovits y Pablo Llarena.

Liverpool-Juventud

Estadio Belvedere. Hora: 16:00. Jueces: Diego Dunajec, Robert Muniz y Gino Cottini.

Boston River-Peñarol

Estadio Centenario. Hora: 19.00 (VTV). Jueces: Andrés Cunha, Carlos Barreiro y Andrés Nievas.

Cerro Largo-River Plate

Cancha: Estadio Ubilla de Melo. Hora: 19:00. Jueces: Gustavo Tejera, Miguel Nievas y Alberto Píriz.

********

DOMINGO 31 DE MARZO

Danubio-Progreso

Estadio Jardines del Hipódromo. Hora: 16:00 (VTV). Jueces: Leodan González, Santiago Fernández y Agustín Berisso.

Plaza Colonia-Fénix

Parque Prandi. Hora: 16:00. Jueces: Esteban Ostojich, Sebastián Silvera y Javier Irazoqui.

Wanderers-Rampla Juniors

Estadio Belvedere. Hora: 16:00. Jueces: Christian Ferreyra, Nicolás Tarán y Daniel Castro.

Racing-Defensor Sporting

Parque Roberto. Hora: 16:00. Jueces: Daniel Fedorczuk, Richard Trinidad y Hugo Collazo.