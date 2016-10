Porque fue así siempre, más allá de los 120′ sin goles, pero en definitiva, ¿cuántas chances de gol que fueron tapizando un trámite de la generosidad sin tregua?

Aún en la discordia táctica, porque también se puede admitir el error que limitó proyección y decisiones. Pero desde la temprana lesión de Cristián Frola que resistió a lo guapo, la acróbata misión de Matías Núñez para evitar frentazos al gol y más de una sobra la raya, con todo lo que supuso Sebastián Masseroni, sediento explotador de espacios libres o para crearlos a partir de su potencia de pique. O en los 40′ de la recta final, cuando el zaguero Ruben Ferreira

mandó de cabeza y orilló el 1 a 0 a favor de Deportivo Artigas. Al cabo, ese 0 a 0 de los 90′ fue una perfecta mentira. Casi una traición.

Y después los 30′ suplementarios, con la actitud más moderada. Más cauta.

Menos expuesta a la duda. ¡Había que volverse unitarios en la solidaridad para discutir el control de pelota! Evitar el manejo del rival y su acercamiento ofensivo. Aislar las patrullas de ataque y condenarlas al silencio. Pese a todo, no dejaron de ir. De persistir.

Hasta esos penales en que Deportivo Artigas se volvió pesadilla: los tres primeros remates desviados. ¿Cómo alterar esa historia adversa? El 2 a 1 transitorio, ya Deportivo Artigas habiendo ejecutado cuatro. Hasta que llegaría el turno de Gabriel Pintos y el corazón dijo basta.

Tampoco se trataba de someterlo más, en medio del agitado querer.

Y se hizo noche de Hindú. La noche en que volvió. No vale tanto la pena en profundizar por hoy, sobre vaivenes tácticos o regulaciones desde lo estratégico.

Lo emotivo gobernando. La escena del canto campeón de quien retornó a la “A”.

Se sintió campeón. Y lo fue. El derecho del viejo Hindú.

Le sacó polvo al ayer. Descubrió el brillo de la renovada ilusión. No admitió fracasar.

No lo quiso. Por eso ese final “penalizando”. Casi un grito de sentencia. Y lo fue.

¡Seguro que lo fue!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido final de liguilla por el 2º ascenso a la Divisional “A”.

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Bien).

Asistentes: José Gabriel de los Santos-Ruben Ferreira.

Entradas vendidas: 920.

Recaudación: $ 140.000.

**********

DEPORTIVO ARTIGAS (0-3)- Matías Núñez; Fernando Lapeyra (Hayle Curbelo), José Fernández, Ruben Ferreira, Wáshington Sánchez; Nelson Pereira, Martín Suárez, Andrés Ramos, Gastón Elgart; Gabriel Brumengo (Franco Finozzi), Ángel Andreoli (Lima).

Director Técnico: Marcelo Suárez.

HINDÚ (0-1)- Cristian Frola; Nicolás Martínez, Gustavo Caffre, Diego Suárez, Miguel Pereira; Lucas Piegas, Anibal Cavanna (Selgas), Leonardo Villasboas; Sebastián Masseroni, Enrique Bruno, Gabriel Pintos.

Director Técnico: Gustavo Salsamendi.

GOLES: no hubo.

EXPULSADOS: no hubo.

Observaciones: tras jugarse los 90′ reglamentarios y los 30′ suplementarios, se apeló a la ejecución de tiros desde el punto penal.En Hindú anotaron: Gustavo Caffre, Miguel Pereira y Gabriel Pintos. El segundo fue malogrado por Leonardo Villasboas. En D. Artigas anotó el cuarto, José Fernández y malograron los tres primeros: Andrés Ramos, Gastón Elgart y Martín Suárez.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Matías Núñez.

EL MEJOR DE HINDÚ: Sebastián Masseroni-Cristian Frola.