La pandemia del coronavirus volvió a golpear con dureza a Italia y España este sábado, con más de 1.700 muertos entre ambos países, pero también avanza en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump renunció finalmente a poner en cuarentena el estado de Nueva York.

Europa ya representa dos terceras partes de los más de 30.000 muertos causados por el COVID-19, un coronavirus que se ceba en la franja de población con más edad, y para el que no hay vacuna por el momento.

España registró 832 defunciones en un día, un triste récord en medio de tensiones por la falta de material para los médicos y enfermeras.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez, que tiene poderes especiales gracias al estado de alarma, ordenó que los trabajadores que no estén empleados en los sectores esenciales del país se queden en casa durante 15 días, para doblegar como sea la propagación de la enfermedad. Esos trabajadores recibirán su sueldo con normalidad, pero deberán quedarse confinados, como es el caso del resto de la población española desde hace dos semanas.

Italia, por su parte, ya superó la cifra de 10.000 muertos (y 92.000 casos). Este sábado dio cuenta de 889 fallecidos, apenas un ligero descenso respecto a la víspera.

Madrid y Roma insisten en que la epidemia da muestras de estabilizarse. En Italia la tasa de contagio va bajando, y en la región de Lombardía, la más afectada (+40.000 casos), los hospitalizados solo han aumentado en 15 casos en las últimas 24 horas (11.152 en total).

Pero la carencia de mascarillas, de guantes, de trajes de protección, desgasta al personal sanitario, tanto en Europa como en Estados Unidos. En España, más de 10.000 contagiados trabajan en el sector sanitario. A este problema se le añade otro en el horizonte. En Sicilia y el sur de Italia se han producido ya las primeras escenas de saqueo. La parte de la población que no puede acogerse a las ayudas oficiales para los trabajadores en paro forzoso exige comida.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que el gobierno distribuirá bonos alimentarios.

En Francia (más de 2.300 muertos), que ha tenido que mandar enfermos graves a Alemania ante la congestión de sus hospitales, los próximos 15 días «serán más difíciles» aún, advirtió el primer ministro, Edouard Phillippe.

Advertencia de Trump

En Estados Unidos, donde se están haciendo tests exhaustivos a la población, hay unos 120.000 contagiados y más de 2.000 muertos, el doble que hace cuatro días. Uno de los fallecidos es un bebé menor de un año, una de las víctimas más jóvenes de esta enfermedad, que no suele afectar a los niños.

En la primera potencia mundial, la guerra contra el coronavirus se libra ante todo en Nueva York, cuyo personal sanitario sufre el inicio de la ola. «Hay una sensación de desesperanza y a la vez de solidaridad entre nosotros», cuenta Diana Torres, una enfermera de 33 años. (…)

