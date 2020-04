Entrevista a Jorge Cabral Vinci

Buscando una mirada actual desde una perspectiva histórica, es que EL PUEBLO recurrió una vez más, a la generosidad del Profesor Jorge Cabral Vinci, para comentar y reflexionar sobre estos tiempos de pandemia mundial que estamos viviendo y cómo puede afectarnos en nuestras relaciones personales. Su visión de cómo el coronavirus condiciona nuestra economía, el trabajo de mucha gente y la particular preocupación de cómo la falta de alimentos comienza a sentirse en algunas familias que han tenido que dejar de trabajar y no tienen ninguna cobertura desde el Estado por estar fuera del sistema.

– Si hacemos una revisión histórica de nuestro país, no es la primera vez que Uruguay debe enfrentar una pandemia, ¿se conoce alguna parecida a la que estamos viviendo?

– Nunca tuvimos una pandemia de esta magnitud. Creo que también el surgimiento de las redes sociales ha traído una sobredimensión de todo esto, quizás me equivoco. Además, creo que las restricciones que tenemos que tener a raíz de esta pandemia no pueden ser permanentes. Tenemos que avizorar varias cosas, primero, el problema en sí. No hay cómo combatirla en este momento salvo las recomendaciones que tenemos y una restricción a estar adentro de los domicilios de cada uno.

Esto trae como consecuencia una serie de cosas. Por un lado, la gente que no puede salir a trabajar, que si bien hay quienes no tienen problema de estar recluidos en sus casas, pero también, según lo que he leído de expertos en la materia, la cuarentena de muchos meses trae también como consecuencia alteraciones en el diario vivir y hasta puede traer otra clase de enfermedad. O sea que, es muy difícil porque uno nunca ha visto ni sentido esto. Y esto trae el otro problema, la cantidad enorme de gente que ha tenido que quedar sin trabajo y que, por lógica, una pandemia de esta magnitud lo que está afectando tremendamente es a la gente más humilde, que es la que verdaderamente va a llevar el peso de un sufrimiento enorme.

– He hablado con personas que están organizando ollas en los barrios, que plantean que hoy por hoy más que el problema del coronavirus está el del hambre que ya están padeciendo algunas familias en barrios de contexto vulnerable…

– Estamos de acuerdo. Estuve leyendo un artículo que es muy profundo y hay que leerlo, de Luis Fernando Ángel, donde reflexiona sobre las consecuencias del COVID 19 y que justamente está planteando eso, que la situación es tremendamente complicada, si bien se están haciendo las cosas creo que muy bien por parte del gobierno, también están estos otros problemas que son acuciantes. Creo que una de las cosas más tristes que hay es ver, por ejemplo, en la situación mundial la cantidad enorme de gente que ha muerto por hambre y que sigue muriendo todos los días, y no por efecto del coronavirus. Hay que buscar la forma de salir, de fijarse como meta, por ejemplo, el mes de abril. Terminó el mes y lentamente empezar a levantar las medidas que se puedan, y de ahí en adelante poder hacer que la gente empiece a tener su vida normal y que los más afectados, puedan retornar entonces a sus labores habituales y poder así paliar esta situación, porque no solamente es el tema coronavirus sino lo que tú dices, el tema de que la gente está sufriendo muchísimo por no poder salir a trabajar.

– Si bien el presidente de la República en la última conferencia de prensa que dio remarcó que hay que mantener un equilibrio entre la salud y la economía, siempre anteponiendo el tema de la salud, pareciera que leyó ese artículo que usted mencionó porque ya anunció que a fines de abrilempezaría de a poco a reactivarse el trabajo, hizo mención al sector de la construcción y también las clases, comenzando en principio por las escuelas rurales…

– En esa última conferencia de prensa, que estaba Isaac Alfie (director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), ya han constituido un equipo multidisciplinario pensando en qué va a pasar al otro día con el tema económico, que no se puede dejar de lado. Por eso creo que, como insiste la señora ministro de Economía (Azucena Arbeleche), los motores no pueden apagarse, si bien están funcionando a media máquina, no pueden apagarse porque ahí sí, la situación sería tremenda. Pienso que las medidas del gobierno están bien, y hay que ver que a pesar que ya hay mucha gente en las redes sociales que están manejando el tema de las quejas y demás, hay que tratar de ir canalizando todo para volver a la normalidad. El coronavirus ya es algo que por más que luchemos no se va a ir, es otra plaga que nos cayó a todos, y hay que hacerle frente.

“Por más que luchemos, el coronavirus no se va a ir, es otra plaga que nos cayó a todos y hay que hacerle frente”

Si nos ponemos a ver cuánta gente ha muerto de cáncer, de ébola o cuánta gente está muriendo de hambre en países que son del Tercer Mundo que están bastante atrasados, si fuéramos a sacar las cuentas de los millones de personas que han muerto, sería tremendo. Claro, en otras épocas donde otro tipo de plagas nos han golpeado, no había redes sociales ni nada de ese tipo de comunicaciones y no nos enterábamos de la magnitud de esas tragedias que el mundo ya ha vivido. Veíamos que África había sido azotada por el ébola y a los pocos meses la actividad ya era normal. Me parece, puede ser que me equivoque, pero hay que fijarse una meta y decir, hasta acá llegamos y a partir de ahora comenzamos una nueva etapa, porque además, las relaciones entre los seres humanos ya no va a ser lo mismo…

– Justamente iba a preguntarle eso, si luego que pase esta crisis sanitaria, ¿se notaría algún cambio cultural en nuestro comportamiento diario?

– Creo que sí. Va a haber una cantidad de cosas que van a ir cambiando, principalmente las relaciones entre la gente y sus hábitos. Imagínate que estar tanto tiempo encerrado lleva a que cambien los hábitos, y luego que termine con la cuarentena y tenga que volver a adaptarse. Va a haber mucha cosa que se irá cambiando, ya no va a ser lo mismo.

– Esta cuarentena nos ha llevado a un reencuentro obligado de la familia, que no se veía nunca debido al trabajo de los padres y al estudio de los hijos, ahora tienen que estar todo el tiempo viéndose las caras, ¿cómo afectará en adelante nuestras relaciones?

– Justamente, es uno de los cambios que van a existir. Es decir, los niños siempre se encontraban con sus padres en los feriados y en las últimas horas del día porque los padres trabajan durante todo el día y por lógica no se veían. Ahora, se adaptaron de nuevo a que están los padres en forma permanente y después deberá empezar de nuevo el cambio. Quizás en nuestra idiosincrasia de los mayores se hacen las cosas y podemos adaptarnos a los cambios con normalidad y sin grandes problemas, pero ¿cómo se les dice a esos niños que todo tiene que volver a cómo eran las cosas antes de la cuarentena y que dejarán de estar con sus padres otra vez? Eso es digno para preguntarle a algún psicólogo.

– Le pido una reflexión sobre lo que estamos viviendo hoy con una perspectiva histórica.

– Es un momento muy duro que está sufriendo la Humanidad. Una de las cosas que pueden ser muy buenas como consecuencia del coronavirus es que la gente se dé cuenta definitivamente que hay que tener otra visión de futuro y que tiene que haber mucha más unión, que ahora lo estamos demostrando, y que se pueda entonces, dentro de los consensos, ir superando toda esta etapa y ver después, con los años, cómo comentamos lo que hoy estamos viviendo, como las anécdotas que hoy podemos contar de aquellas crisis que tuvimos cuando éramos niños de la gripe, la otra de la poliomielitis, después cuando ya más acá en el tiempo apareció el H1N1, y contarlo como anécdota, pero estando atentos porque veremos un mundo que va a cambiar de forma muy acelerada.

Todo esto viéndolo desde la posibilidad que la situación económica pueda volver a ser fluida, que entonces la gente pueda volver al mismo nivel que estaba antes y que era considerado como normal. Pero evidentemente que esto va a cambiar mucho la mentalidad de la gente…

– Partiendo de la base lo chiquitos que somos los seres humanos, porque un enemigo que no podemos ver pasó las fronteras de los países sin pasar por Aduana ni Migración y nos puso a todos en jaque en el mundo…

– (Risas) Es cierto eso, pero bueno, dicen que los uruguayos somos muy fuertes y que crecemos con las adversidades y nos damos cuenta de muchas cosas. Esperemos que eso sea así.

PERFIL DE JORGE CABRAL VINCI

Casado, tiene dos hijos. Es del signo de Aries. De chiquito quería ser abogado, “porque lo veía a mi padre trabajar en los Juzgados y hablar siempre con abogados”. Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Estar al servicio permanente del partido (Colorado) y estar en dónde me precise.

¿Una comida? El asado.

¿Una película? Espartaco.

¿Un hobby? Leo y trabajo mucho con la computadora, me interesa estar siempre bien informado de lo que pasa en el mundo.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La mentira.

Leonardo silva