«Es tiempo de estar unidos»

Dada la repercusión y diferentes apreciaciones que tuvo el aporte de los productores al Fondo Coronavirus, el consejero de la FR Cr. Walter Texeira Núñez, explicó detalladamente a EL PUEBLO cómo se reunirá la suma estimada en 100 millones dólares por parte del agro.

«Las gremiales agropecuarias, FR (Federación Rural), ARU (Asociación Rural del Uruguay), CAF (Cooperativas Agrarias Federadas), CNFR (Comisión Nacional de Fomento Rural), ANPL (Asociación Nacional de Productores de Leche), ACA (Asociación de Cultivadores de Arroz), reunidas en Campo Unido luego de recibir diferentes planteos e inquietudes por parte de los productores, de analizar el tema con seriedad y responsabilidad procurando estar a la altura que las circunstancias requieren, poniendo la atención en ayudar de la forma más efectiva a superar la situación que vivimos, y de reunirse con el Poder Ejecutivo (PE) para efectuar los primeros planteos, entregaron una carta al Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou con su propuesta», indicó Texeira Núñez y añadió que «particularmente en FR la discusión interna del Consejo a través de medios virtuales y con los aportes de las federadas departamentales llevó unos cuantos días para llegar a una posición teniendo en cuenta los aportes de todos y de las diferentes situaciones como las zonas que están en emergencia por la sequía, y a las cuales estará asistiendo el MGAP, si el aporte debería ser voluntario o no, por cuánto tiempo y cómo se podría llevar a cabo hasta arribar a esta solución del 1% que ya pagamos y cómo éste se distribuye entre los productores teniendo en cuenta que son 78.228 los tenedores de ganado que declararon al 30/06/19. Fueron muchos los aspectos discutidos para llegar a la posición que luego se consensuó en Campo Unido con las demás gremiales».

La propuesta de las gremiales, que requerirá de una ley para llevarse a cabo, que representan un amplio espectro de productores y recogen el sentimiento de solidaridad de los mismos hacia los más vulnerables por esta crisis, consiste en proponer la renuncia por el plazo de 1 año por parte de los productores a la devolución del impuesto que pagan a las intendencias del 1% sobre la venta de semovientes y que el PE devuelve como crédito para pagar los aportes rurales al BPS, con algunas excepciones.

Un poco de historia que nos ayude a entender:

El impuesto a las ventas de semovientes con destino a las intendencias municipales fue creado en el año 1960 (Ley 12.700) con la siguiente finalidad:

«El rendimiento del impuesto que se crea se verterá en «Rentas Municipales» de los respectivos Departamentos y se destinará a cubrir los aumentos presupuestales decretadas en las Rendiciones de Cuentas o Presupuestos. El saldo quedará afectado a la realización de obras públicas departamentales».

Con el correr de los años la tasa se fue modificando llegando al 1% actual. «Es el único impuesto de estas características que existe en el país, un impuesto en cascada que desestimula y es discriminatorio ya que sólo se aplica a la ganadería, grava el mismo producto (semovientes) varias veces a través del ciclo de producción cada vez que se transfiere la propiedad, por lo cual las gremiales hemos trabajado para su derogación desde hace décadas», afirmó Texeira Núñez, agregando que en el año 2012 el PE con el Ministro Ing. Agr. Tabaré Aguerre – reconociendo lo negativo de este impuesto y la necesidad de corregir su efecto – acuerdan buscar una solución, surgiendo en negociación con el Congreso de Intendentes, la solución por la cual las intendencias continuaban cobrando el impuesto y el PE devolvía vía crédito fiscal para pagar el BPS rural o DGI a los productores titulares de explotación agropecuaria, lo que es finalmente aprobado (Ley 18.973 10/2012) y desde entonces se comenzó a devolver.

El contador recordó que el tema fue tratado en el Congreso de FR en Aiguá en mayo de 2012 volviendo a solicitar la eliminación definitiva del 1% a la venta de semovientes, rechazando la solución en trámite en el Parlamento por engorrosa especialmente para los pequeños productores y declarando que la propuesta sería válida sólo si se generara el crédito fiscal al pagar el 1% sin otro trámite.

«Como se verá el tema ha tenido atrás mucho trabajo de las gremiales para lograr su eliminación definitiva y tal como se preveía el trámite de devolución resultó engorroso y deficiente, las intendencias deben hacer una declaración jurada a DGI de lo recaudado asociándolo al nro. de Rut de cada contribuyente y DGI informa al BPS sobre el crédito que corresponde a cada uno. En este proceso son múltiples los errores y no siempre se obtiene la devolución de todo lo pagado siendo muy engorroso para los productores reclamar y que se solucione el error».

Este impuesto – explicó- recauda aproximadamente. U$S 40 millones por año (aprox u$s 3: por mes) de los cuales por diferentes motivos no son devueltos en su totalidad a los productores.

De esta manera, «la propuesta que efectuáramos con carácter excepcional, por única vez, dada la situación de emergencia que vive el país como forma de ayudar a su superación y a la atención de los más afectados, consiste en que no se devuelva a los productores el pago que deberán hacer del 1% por el plazo de 1 año y se vuelquen esos importes al Fondo Coronavirus creado (Ley 19.874 08/04/20)».

NO ESTÁN SOBRANDO

«No cabe duda que es una renuncia importante de dineros que no están sobrando en un sector que también tiene dificultades, nuestros mercados se han visto afectados por la pandemia, por la falta de competitividad, los altos costos de producción y un marcado atraso cambiario generados en los últimos años. Es un verdadero aporte que se hará con sacrificio por una causa que lo merece, y teniendo en cuenta que se les está exigiendo a los representantes políticos en el gobierno y los empleados públicos con determinados sueldos efectuar un aporte. El monto será importante dependiendo de cuánto se venda en el período, de los precios y no parece que aporte a la discusión cuánto dinero exacto será».

NO INCLUYE PRODUCTORES FAMILIARES

«Se exceptúan de la renuncia a los productores definidos como ‘Familiares agropecuarios’ por resolución del MGAP del 2016 (persona física que explota con su flia. hasta 500 has Coneat, residir a no más de 50 kmts del predio, etc) registrado en el MGAP hasta el 01/05/20. Esto no significa que estemos de acuerdo con dicha definición pero la misma abarca a un número importante de productores de menor escala y es lo más práctico para efectuar en el momento. También se deja afuera a pequeños productores lecheros según el criterio fijado por INALE».

«Lejos está de significar que no hay dificultades en el sector por cuya superación seguiremos trabajando, con el compromiso del actual gobierno de recomponer la competitividad del país e ir tomando medidas en ese sentido».

OTROS APORTES:

Las gremiales entendieron también que podrían generarse aportes desde el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) e INAC (Instituto Nacional de Carnes), dos instituciones de derecho público no estatal, en las cuales participan de su dirección en representación de los productores junto con los representantes del PE que las presiden y de los frigoríficos y abasto en el caso del INAC, teniendo en cuenta de no afectar el cumplimiento de sus fines.

«Vale aclarar que las gremiales no expresaron que ‘donaban’ estos aportes, sino que trasmitieron al PE que apoyarían esos aportes desde las juntas de los institutos entendiendo la necesidad del momento», aclaró.

INIA

Se financia con el aporte de los productores de un 0,4% adicional al IMEBA que grava las ventas con destino final, y una partida similar que por presupuesto se obliga a aportar el PE.

El PE anterior acumuló una deuda por aportes no vertidos de aproximadamente U$S 30 millones y U$S 10 millones por el FPTA, creado por una ley posterior para fomentar la investigación científica agropecuaria con diferentes instituciones del país y el mundo, también quedó debiendo U$S 10: del impuesto retenido a los productores con destino al INIA que deberá ser pagado.

Son aportes con un fin específico determinado por ley que no fueron cumplidos en fecha y que el PE debe al INIA.

La junta del instituto debe resolver liberar al Estado del compromiso para que se destine ese dinero al Fondo Coronavirus y se requerirá de una ley. «Bien podemos decir que los aportes del estado al INIA vienen de los impuestos que recauda de la misma actividad agropecuaria cuya investigación ayuda a financiar».

«Es bueno dejar claro en este punto que según investigaciones efectuadas y divulgadas por el Ing. Agr. Fabio Montossi de INIA, cada 1 dólar invertido por los productores y el Estado el retorno fue de 16 dólares para el país, como forma de valorizar el papel de la investigación y su efecto».

INAC

Se financia principalmente con el 0,6% sobre el valor FOB de las exportaciones cárnicas y también con el 0,7% de lo comercializado en el mercado interno, o sea que proviene del sector privado, son fondos que aportan los productores, la industria frigorífica, los comerciantes y los consumidores, dependiendo de las condiciones de mercado quien asume el costo de la tasa. «Tengamos en cuenta que siendo un costo la cadena lo traslada en la medida que el mercado lo permita a los productores quienes son tomadores de precios o se lo asume en otras etapas del proceso y comercialización. Ya se hizo público un comunicado de INAC explicando todos los aspectos del aporte, es bueno destacar que el fondo de reserva del instituto proviene del ahorro de sus recursos para cumplir con sus cometidos e inversiones futuras. La junta votó por unanimidad el aporte de U$S 20 millones al Fondo Coronavirus y U$S 1 millón en carne para asistir a la alimentación y también se requerirá de una ley para hacerlo posible.

Texeira Núñez resaltó que no es la primera vez que el INAC debe aportar parte de sus fondos para auxiliar al Estado y no precisamente en casos excepcionales como el que hoy nos convoca. Recordó que en la presidencia del Dr. Alfredo Fratti dispuso el uso de U$S 3 millones para comprar caravanas de identificación del ganado al MGAP y cuando el Cr. Álvaro García era director de OPP le sacaron U$S 8 millones para el MGAP.

«Estoy convencido de que las gremiales agropecuarias, algunas centenarias, que sin duda representan a muchos productores, recogieron el espíritu de quienes desde el campo le han puesto el hombro a este país y han interpretado el sentimiento de esos productores que entienden que en este momento por más que hay situaciones difíciles en el campo, entre las que están la sequía, hay que tener una clara actitud de desprendimiento y solidaridad a la altura de la crisis que vivimos en la que hay que ayudar con una visión amplia del problema», sostuvo. Subrayó que también en los ámbitos locales las instituciones y los productores están ayudando voluntariamente de acuerdo a sus posibilidades con aportes especialmente para canastas de alimentación.

«Es tiempo de estar unidos para superar juntos esta adversidad», concluyó.