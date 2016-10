Salto Nuevo y Ferro Carril jugaron el pasado domingo en el Parque Luis T. Merazzi. En tanto Ceibal y Saladero afrontaron el juego en el Parque Dickinson, ambos a segunda hora.

El hecho se produjo casi impensadamente. Sucede que los hinchas de Ceibal y Salto Nuevo se toparon (es una manera de decir), en la rotonda contigua a la cancha de Ferro Carril. En algún momento, la situación pareció complicarse, e incluso alguna piedra fue descargada sin impactar en ningún destino. De todas maneras y desde el momento que cronistas de EL PUEBLO observaron lo sucedido, tanto desde Ceibal como desde Salto Nuevo, LA EXPRESA VOLUNTAD para evitar males mayores.

Incluso hinchas de Ceibal, orientaron a adeptos de Salto Nuevo para transitar por otras arterias evitando la aglomeración y el eventual enfrentamiento que en algún momento pudo temerse.

Hay que tenerse en cuenta que no pocas mujeres y niños, partes misma de la escena

De lo que no hay dudas es que esta situación no se previó. Ahora bien: ¿podía alguien haber captado como posibilidad, lo que finalmente se tradujo de hecho?

Naturalmente que en ese escenario, ningún agente policial u operativo de mediano alcance. En casos como esos, la propia gente marcó la cancha. Ayer al mediodía el dirigente de Ceibal que se comunicó con la redacción de EL PUEBLO, tiró la frase: “pudo pasar por cualquier cosa y lo peor”.