Universitario 5 Progreso 0

Por sobre todo, eso. La eficacia de Universitario.

Cultiva una manera de ser en la cancha, de jugar proponiendo y no trasciende que el rival sea el primero o el último. Con Universitario siempre se tendrá en claro, cómo y a partir de qué argumentos es posible descubrir la senda.

En definitiva, detrás del 5 a 0 a Progreso y el arribo a la punta, no se posterga el cultor de la eficacia que es y sobre todo porque este Universitario nunca renegará de su más preciada virtud: EL RESPETO POR LA PELOTA.

No hay bartoleo, no hay división propia de la torpeza, porque el campeón cuida los detalles, evita las grietas estructurales y da la medida justa. Calcula lo necesario y decide desde la razón que no le falta.

El prematuro gol de Valentín Fornaroli y más después Joaquín Jacques, para el 2 a 0 ya lapidario del primer tiempo. Cuando en los 8′ del complemento Matías Flores metió de cabeza, una manera de ir bajando la cortina.

Pero como Universitario no admite la pilcha de bacán, se prolonga laburando y jugando. El mensaje de la continuidad. Un generoso y reconfortante mensaje.

Por eso en los 24′ la maniobra se armó por zurda, Gonzalo Silva se atrevió en la diagonal y con el control de pelota como base, la definición después: todo fue maquinado desde el lujo y la precisión. Implacable. El 4 a 0.

¿Qué fue Progreso siempre?: el que pudo poco, es cierto, pero que no rehusó a asociarse en la medida que pudo. La jerarquía de Avellino como punto de partida, aunque claramente el equipo se diluyó arriba. Sin luces verdes para que pase, arrime y pueda.

A dos minutos del final, cuando Matías FLores gobierna de arriba, bombea la pelota para que llegue George dos Santos y frentazo también a las piolas, para que la lotería le refresque la piel.

La noche de Universitario. Goleando, con los 20 puntos abrochados y la punta compartida con Ceibal. El cultor de la eficacia que es este campeón. Cómo y a partir de qué. Universitario….bien que lo sabe. Seguro que lo sabe.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

***********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido correspondiente a la décima fecha. Campeonato Apertura.

Divisional «A».

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Bien).

Asistentes: Jorge Caffre-Miguel Péreira.

Asistencia: 120 aficionados.

UNIVERSITARIO (5)-

Luciano Díaz; Octavio Pintos, (Elías Andaluz), Matías Flores, Richard Rodríguez, Gonzalo Silva; Joaquín Jacques, Franco Ávalos, Luis Martín Silva, Valentin Fornaroli (Marcelo Alexander Menoni); George dos Santos, Alexander Píriz, (Diego Nicolás Llama).

Director Técnico: Ramón Rivas Machiavello.

PROGRESO (0)-

Oscar Curbelo; Ismael Ferreira, Maximiliano Benítez, Marcos Arredondo, Nicolás Avellino; Maicol Pintos, Alexander Maristani, Ángel Bastida, Juan Cincunegui; Marcel Lemes, Carlos de Souza (Mateo Dávila).

Dirección Técnica: Pablo Cincunegui-Robert Pintos.

GOLES:

2′ Valentín Fornaroli (U); 31′ Joaquín Jacques (U). Segundo tiempo: 8′ Matías Flores (U); 24′ Gonzalo Silva (U); 43′ George dos Santos (U).

Expulsados: no hubo.

EL MEJOR DE LA CANCHA:

Franco Ávalos-Matías Flores-Joaquín Jacques.

EL MEJOR DE PROGRESO:

Marcos Avellino-Maicol Pintos.