La mañana en la Liga y la donación de CTM al fútbol femenino

Primero fue el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, JUAN RAMÓN GUARINO y de última, el presidente del Fútbol Femenino, CAMILO CUNHA. Los dos valoraron la actitud del presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Dr CARLOS ALBISU, teniendo en cuenta que desde el organismo binacional el aporte surgió para amparar el año deportivo en ambas disciplinas.

En el caso de Camilo, refrendó que «al hacer las gestiones, encontramos la respuesta inmediata y eso nos facilitó la tarea para ir programando la actividad. Por eso nuestro agradecimiento»

Fueron tan solo pocos minutos de palabras ayer a la mañana en el local de la Liga Salteña de Fútbol, porque el objetivo fue la donación de los atuendos para aquellos equipos que serán protagonistas de la nueva edición del Campeonato Salteño a nivel Femenino, cuyo inicio está pactado para el próximo fin de semana.

Se trata de 20 equipos largos ideales en época invernal, más 10 juegos para cada club, que consisten en camiseta, pantalón y short.

Es obvio que la suma a cuenta de las instituciones sería inviable de contemplar, por el efecto contrario que produjo (y produce), la pandemia.

El no ingreso de dinero a las arcas clubistas, pareció condenar al fútbol Femenino. A partir de la donación sustantiva de CTM, quien además volcará el dinero para el pago a los jueces, implica decir que los costos surgen contemplados. Sólo resta salir a la cancha.

«ESTADO DEBE DE ESTAR

DEL LADO DE USTEDES»

El Dr Carlos Albisu no ignora la problemática clubista, «porque se que no dejan de pelearla. El sacrificio de ustedes, se convierte en una tarea fundamental»

A renglón seguido el máximo jerarca de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, apeló a la síntesis «porque el deporte es la herramienta y la pelota es la que nos une, cuando estamos hablando de una búsqueda que no sólo es deportiva. También es social.

Lo que nosotros podemos hacer en este caso, es facilitar esta tarea tantas veces silenciosa».

Como médico que es, el Dr Albisu remarcó que «el deporte es salud e igualmente un factor de inclusión social».

Relevamiento de áreas que no faltaron, cuando fue desgranando: las 300 jugadoras en el fútbol femenino, los casi 4.000 niños en la Liga Salteña de Baby Fútbol, 2.000 en el Consejo Único Juvenil y otros tantos en el básquetbol.

Al fin de cuentas el fenómeno de la práctica del deporte, «y por eso que el estado debe de estar del lado de ustedes y ofrecerles soluciones para que no bajen los brazos»